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Haberler Keşfet Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 09:21

Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 olarak raporlandı. Cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, kadınların ortalama yaşam süresi erkeklere göre 5,5 yıl daha uzun olduğu belirlendi. Kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl iken, erkeklerinki ise 75,6 yıl olarak kaydedildi. İl bazında yapılan incelemelerde, en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olan şehir ise şöyle...

Türkiye’nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı...

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

Türkiye’nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı...

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

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Türkiye’nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı...

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

Türkiye’nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı...

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

Türkiye’nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki il herkesi şaşırttı...

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

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