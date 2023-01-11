Haberler Keşfet TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir? TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman hizmete girecek, teknik özellikleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 11.01.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 22:54

Türk Hava Kuvvetleri'nin 2030 yılına kadar envanter çıkarmayı planladığı eski F-16 uçaklarının yerini alması beklenen TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri ve hizmete giriş tarihi kamuoyu tarafından merak ediliyor. 5. nesil savaş uçağı projesiyle ilgili detaylara erişmek isteyenler yoğun olarak "TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir, ne zaman hizmete girecek?" Şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor. İşte TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri ve hizmete giriş tarihi ile ilgili detaylar.