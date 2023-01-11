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Haberler Keşfet TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir? TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman hizmete girecek, teknik özellikleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 22:54

TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir? TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman hizmete girecek, teknik özellikleri nelerdir?

Türk Hava Kuvvetleri'nin 2030 yılına kadar envanter çıkarmayı planladığı eski F-16 uçaklarının yerini alması beklenen TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri ve hizmete giriş tarihi kamuoyu tarafından merak ediliyor. 5. nesil savaş uçağı projesiyle ilgili detaylara erişmek isteyenler yoğun olarak "TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir, ne zaman hizmete girecek?" Şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor. İşte TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri ve hizmete giriş tarihi ile ilgili detaylar.

TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir? TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman hizmete girecek, teknik özellikleri nelerdir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve çok amaçlı avcı uçağı türündeki TUSAŞ Milli Muharip Uçak ile ilgili detaylar kamuoyu tarafından merak edilerek "TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir, ne zaman hizmete girecek?" şeklinde araştırılıyor.

TUSAŞ MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR, NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri ve hizmete giriş tarihine ilişkin bilgiler şöyle;

TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir? TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman hizmete girecek, teknik özellikleri nelerdir?

TUSAŞ MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

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TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir? TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman hizmete girecek, teknik özellikleri nelerdir?

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 Artyakıcı turbofan,

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76,31 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir? TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman hizmete girecek, teknik özellikleri nelerdir?

PERFORMANS

Azami hız: 2.2+ Mach (2.205 kilometre/saat (1.370 mph))

Servis Tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G Limiti: +9g / -3,5g

TUSAŞ Milli Muharip Uçak özellikleri nelerdir? TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman hizmete girecek, teknik özellikleri nelerdir?

AVİYONİKLER

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  2. SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)
  3. IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) Sensörü
  4. EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)
  5. Kaska Monteli Nişangah Sistemi
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