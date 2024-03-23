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Haberler Keşfet ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 23:50 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 23:50

ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Üç Kız Kardeş 80. bölüm fragmanı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin kadrosu ve senaryo örgüsüyle dikkat çeken dizisinin son bölümünde Müjgan'ın hayatındaki gelişmeler Cevriye'yi ve kızları işkillendirmiş ve Müjgan'a dair araştırma yapmaya başlamıştı. Başrollerini Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever'in paylaştığı Yan Oda her hafta cumartesi günleri yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Üç Kız Kardeş 80. bölüm fragmanı için Kanal D ekranlarına dönüldü. Başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever'in yer aldığı yapımda Türkân, Dönüş ve Derya isimli üç kız kardeşin hayatı Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte değişir. Peki, Üç Kız Kardeş 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte Üç Kız Kardeş fragman izle ekranı ve son bölümden detaylar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever'in paylaştığı Üç Kız Kardeş bu hafta 79. bölümü ile ekrana geliyor.

23 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI

Üç Kız Kardeş 80. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM KONUSU
Müjgan'ın hayatındaki gelişmeler Cevriye'yi ve kızları işkillendirir ve Müjgan'a dair araştırma yapmaya başlarlar. Sadık'a oyun oynadığını düşünürler.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Somer, Türkan için yeni bir teklifte bulunmuşken, Derya ve Kartal ilişkisindeki gelişmeler Türkan'ı çileden çıkaracaktır.

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