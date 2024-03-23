ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Üç Kız Kardeş 80. bölüm fragmanı için Kanal D ekranlarına dönüldü. Başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever'in yer aldığı yapımda Türkân, Dönüş ve Derya isimli üç kız kardeşin hayatı Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte değişir. Peki, Üç Kız Kardeş 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte Üç Kız Kardeş fragman izle ekranı ve son bölümden detaylar.