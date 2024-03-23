Haberler
Keşfet
ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
23:50
ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Üç Kız Kardeş 80. bölüm fragmanı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin kadrosu ve senaryo örgüsüyle dikkat çeken dizisinin son bölümünde Müjgan'ın hayatındaki gelişmeler Cevriye'yi ve kızları işkillendirmiş ve Müjgan'a dair araştırma yapmaya başlamıştı. Başrollerini Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever'in paylaştığı Yan Oda her hafta cumartesi günleri yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar.