Haberler Keşfet Ümit Erdim kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Ümit Erdim kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 16:02

Survivor yarışmacısı Ümit Erdim hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takım kıyasıya rekabet edecek. Yarışmada Ümit Erdim ünlüler takımında performans sergileyecek. Hayat Bilgisi dizisi ile çıkış yakalayan ünlü oyuncu ve sunucu, verdiği kilolarla adından sıkça söz ettirmişti. Peki, Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Ümit Erdim hakkında merak edilenler.