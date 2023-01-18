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Haberler Keşfet Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? İlk 11'ler
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:34

Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. Ümraniyespor, Trabzonspor karşılaşması canlı yayın ile takip edilecek. Çeyrek finale adını yazdırmak isteyen iki takım sahada mücadele edecek. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Hekimbaşı Stadı'nda gerçekleşecek mücadele Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda sorusu ile taraftarların gündemindeki yerini aldı. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta ve ne zaman başlayacak? İşte, ilk 11 bilgisi ve A Spor canlı maç izle ekranı…

Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? İlk 11’ler

Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda sorusu ile araştırılıyor. Süper Lig temsilcilerinden olan iki takım Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline çıkmak için mücadele edecek. İstanbullu ekibin evinde oynanacak karşılaşma öncesinde heyecan dorukta. Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman soruları yanıt arıyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte, ilk 11 ve A Spor canlı yayın…

Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? İlk 11’ler

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 18 Ocak Çarşamba bugün oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? İlk 11’ler

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

A Spor canlı yayın ile takip edilecek maçı izlemek için:

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? İlk 11’ler

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Arif, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Naci, Gomez.

Ümraniyespor: Orkun, Onur, Glumac, Popov, Sackey, S. Göksu, Onur, Kartal, Umut, Gerardo, Mrsic.

Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? İlk 11’ler

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı başladı. İlk karşılaşmaların ardından çeyrek finale kalan takımlar şöyle:

Sivassspor

Kayserispor

Galatasaray

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