Haberler Keşfet Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? İlk 11'ler

Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:34

Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. Ümraniyespor, Trabzonspor karşılaşması canlı yayın ile takip edilecek. Çeyrek finale adını yazdırmak isteyen iki takım sahada mücadele edecek. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Hekimbaşı Stadı'nda gerçekleşecek mücadele Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda sorusu ile taraftarların gündemindeki yerini aldı. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta ve ne zaman başlayacak? İşte, ilk 11 bilgisi ve A Spor canlı maç izle ekranı…