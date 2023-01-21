Haberler Keşfet Vergi borcu yapılandırması ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Borç yapılandırma paketi nedir, hangi borçları kapsıyor?

Giriş Tarihi: 21.01.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 13:05

Vergi borcu yapılandırması ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Borç yapılandırma paketi nedir, hangi borçları kapsıyor?

Borç yapılandırma paketi kapsamı ve çıkış tarihi ile araştırılıyor. Vatandaşların vergi, ceza, prim, SGK borcu için kolaylık sağlayacak yapılandırma çalışmasının oldukça kapsamlı olacağı paylaşıldı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan borçlarda yapılandırmadan faydalanabilecek. Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır, hangi borçları kapsıyor gibi sorular yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 vergi borcu yapılandırma paketi nedir, ne zaman çıkacak? İşte, vergi borcu yapılandırması hakkında merak edilenler…