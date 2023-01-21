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Haberler Keşfet Vergi borcu yapılandırması ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Borç yapılandırma paketi nedir, hangi borçları kapsıyor?
Giriş Tarihi: 21.01.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 13:05

Vergi borcu yapılandırması ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Borç yapılandırma paketi nedir, hangi borçları kapsıyor?

Borç yapılandırma paketi kapsamı ve çıkış tarihi ile araştırılıyor. Vatandaşların vergi, ceza, prim, SGK borcu için kolaylık sağlayacak yapılandırma çalışmasının oldukça kapsamlı olacağı paylaşıldı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan borçlarda yapılandırmadan faydalanabilecek. Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır, hangi borçları kapsıyor gibi sorular yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 vergi borcu yapılandırma paketi nedir, ne zaman çıkacak? İşte, vergi borcu yapılandırması hakkında merak edilenler…

Vergi borcu yapılandırması ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Borç yapılandırma paketi nedir, hangi borçları kapsıyor?

Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi olacağı açıklanan çalışmayla ilgili detaylar vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Devlete ödenmemiş vergi, ceza, prim borcu olanlar için yapılandırma seçeneği sunulacak. Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır sorusu araştırılmaya başladı. SGK borcu başta olmak üzere harekete geçenler çalışmayı yakından takip ediyor. Peki, 2023 vergi borcu yapılandırma paketi nedir, hangi borçları kapsıyor? İşte, detaylar…

Vergi borcu yapılandırması ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Borç yapılandırma paketi nedir, hangi borçları kapsıyor?

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KABİNE TOPLANTISI'NDA GÖRÜŞÜLECEK!

23 Ocak 2023 Pazartesi günü Başkan Erdoğan liderliğinde toplanması beklenen Kabine gündeminde borç yapılandırma paketi de yer alacak.

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile duyurulması beklenen yeni düzenleme ardından vergi borcu yapılandırma işlemleri başlayacak.

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Vergi borcu yapılandırması ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Borç yapılandırma paketi nedir, hangi borçları kapsıyor?

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KAPSAMI AÇIKLANDI

31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Vergi, sigorta primi borçları (SGK ve Bağ-Kur), adli ve idari para cezaları gibi borçlar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

Vergi borcu yapılandırması ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Borç yapılandırma paketi nedir, hangi borçları kapsıyor?

FAİZLER BÜYÜK ORANDA SİLİNECEK

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarına düzenleme gelecek.

Peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak.

Belirli tutarın altnda olan borçların ise tamamının silinmesi masada yer alıyor.

Vergi borcu yapılandırması ne zaman, nasıl yapılır? 2023 Borç yapılandırma paketi nedir, hangi borçları kapsıyor?

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Vergi, ceza, prim, SGK borcu gibi ödemeleri kapsayacak paketin en geç Şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

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