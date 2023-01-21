Star Tv ekranlarına her hafta Cuma akşamları gelen Yalı Çapkını son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler "Yalı Çapkını izle! Yalı Çapkını 18.bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Dizinin son bölümünde Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. Bu başlık altından; Yalı Çapkını 18.son bölüm izleme linki ile bölüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.