Haberler Keşfet Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu sevgili mi? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu birlikte mi, aşk mı yaşıyor?

Giriş Tarihi: 13.01.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 15:32

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu sık sık magazin gündemine konu oluyor. En son adları aşk dedikodularına karışan ikiliden açıklama gelmezken görüntüleri ortaya çıktı. Bilindiği gibi Yalı Çapkını'nın Seyran'ı kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık ilişkisini noktalamıştı. Hayran kitlesi Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu sevgili mi, birlikte mi, aşk mı yaşıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu hakkındaki son bilgiler…