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Haberler Keşfet YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 23:31

YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Yan Oda 4. bölüm fragmanı gündemdeki yerini aldı. Star TV'nin kadrosu ve senaryo örgüsüyle dikkat çeken dizisinin son bölümünde Taylan ile Şelale'yi dudak dudağa gören Simten çok öfkelenmiş, Şelale ise durumun göründüğü gibi olmadığına ikna etmeye çalışmıştı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı Yan Oda her hafta cumartesi günleri yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Peki, Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar.

YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Yan Oda 4. bölüm fragmanı için Star TV ekranlarına dönüldü. Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı yapımda ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy ile ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'in ani evliliği neticesinde gelişen olaylar anlatılıyor. Peki, Yan Oda 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte Yan Oda fragman izle ekranı ve son bölümden detaylar.

YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YAN ODA 3. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı Yan Oda bu hafta 3. bölümü ile ekrana geliyor.

23 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yan-oda

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YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI

Yan Oda 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir

YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YAN ODA 3. BÖLÜM KONUSU

Taylan ile Şelale'yi dudak dudağa gören Simten çok öfkelenir, Şelale ise durumun göründüğü gibi olmadığını anlatmaya çalışır. Taylan, annesine dair çok hassas bir konuyla alay eden Anıl'ı yumruklarken, düğünde tansiyon bir anda yükselir.

YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Şelale, Sevgi'yi babasına dair bir konudan dolayı suçlar. Bu konuşmalara kulak misafiri olan Fikret, geçmişte yaşadığı travmanın etkisiyle büyük bir şüpheye düşer.

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