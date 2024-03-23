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YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
23:31
YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Yan Oda 4. bölüm fragmanı gündemdeki yerini aldı. Star TV'nin kadrosu ve senaryo örgüsüyle dikkat çeken dizisinin son bölümünde Taylan ile Şelale'yi dudak dudağa gören Simten çok öfkelenmiş, Şelale ise durumun göründüğü gibi olmadığına ikna etmeye çalışmıştı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı Yan Oda her hafta cumartesi günleri yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Peki, Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar.