YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI | Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YAN ODA 3. BÖLÜM KONUSU

Taylan ile Şelale'yi dudak dudağa gören Simten çok öfkelenir, Şelale ise durumun göründüğü gibi olmadığını anlatmaya çalışır. Taylan, annesine dair çok hassas bir konuyla alay eden Anıl'ı yumruklarken, düğünde tansiyon bir anda yükselir.