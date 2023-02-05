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Haberler Keşfet YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat 2023 il il ve Ankara, Bursa,İstanbul kar tatili olan iller hangileri? Valiliklerden peş peşe açıklamalar
Giriş Tarihi: 05.02.2023 21:38 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 21:38

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat 2023 il il ve Ankara, Bursa,İstanbul kar tatili olan iller hangileri? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamaları sonrasında İstanbul, Ankara, Bursa ve diğer tüm illerde 6 Şubat Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler valilik kararıyla yarın okullar tatil mi edildi merak ederek 6 Şubat Ankara, Bursa, İstanbul kar tatili olan iller hangileri? şeklindeki sorulara cevap arıyor. Yarın okullar tatil mi? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detaylar.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat 2023 il il ve Ankara, Bursa,İstanbul kar tatili olan iller hangileri? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

Yurt genelinde etkili olmaya başlayan yağışlı hava nedeniyle pek çok il valiliği tarafından eğitimi 1 günlük ara verildiğine ilişkin açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Pazartesi günü okula gidecek olanlar 6 Şubat yarın okullar tatil mi? öğrenmek isteyerek Ankara, Bursa, İstanbul kar tatili olan iller hangileri? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

6 Şubat kar tatili olan iller ve son dakika haberleri şöyle;

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat 2023 il il ve Ankara, Bursa,İstanbul kar tatili olan iller hangileri? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

BİTLİS

Ahlat'ta kar tatili

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ile ilçeye bağlı belde ve köylerde, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarımızda 6 Şubat 2023 pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personellerimiz de idari izinlidir. Kamuoyuna ve saygıdeğer velilerimize önemle duyurulur" denildi.

ISPARTA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezilerinde yarın eğitim ve öğretime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat 2023 il il ve Ankara, Bursa,İstanbul kar tatili olan iller hangileri? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

ISPARTA'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Isparta'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Isparta İli genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ile köy ve mahalle yollarında oluşan buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürüten; her tür ve derecedeki resmi/özel örgün (ilkokul-ortaokul-lise) ve yaygın eğitim kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel öğretim kurslarındaki eğitim/öğretim faaliyetlerine 6 Şubat 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır' denildi.

GİRESUN'DA KAR NEDENİYLE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçenin tamamında, diğer ilçelerin de köy okullarında yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın bir günlük ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ile Bulancak, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de köy okullarında eğitime yarın bir günlüğüne ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise yarın izinli sayılacakları kaydedildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat 2023 il il ve Ankara, Bursa,İstanbul kar tatili olan iller hangileri? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

KAYSERİ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Kayseri'de bu gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre il genelinde akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklarla devam edeceği, pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber salı günü de devam edeceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak resmi/özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat'ta bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, meteoroloji verilerine göre ilimizde bu gece yoğun kar yağışı başlayacaktır. 6 Şubat tarihinde okullarımız bir gün olmak üzere ilimiz genelinde tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE KAR NEDENİYLE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Şubat 2023 il il ve Ankara, Bursa,İstanbul kar tatili olan iller hangileri? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

KARAMAN'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

DENİZLİ'DE EĞİTİME KAR TATİLİ

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Denizli'de yoğun kar yüksek kesimler ağırlıklı olmak üzere bölgede etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı noktalarda zincirsiz araç geçişine izin verilmezken, karın en çok etkisini gösterdiği Çameli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Yapılan açıklamada, "Çameli İlçemizde İlçe Hıfzıssıha Kurulu Kararıyla 06.02.2023 Pazartesi günü olumsuz hava şartları nedeniyle ilçemizdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli,hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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