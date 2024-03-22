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Haberler Keşfet Yemekteyiz ’de haftanın kazanını belli oldu mu? 22 Mart Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı...
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 13:14

Yemekteyiz ’de haftanın kazanını belli oldu mu? 22 Mart Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı...

Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yer alan yemek yarışması haftanın son gününde hafta finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden renkli beş yarışmacının yarıştığı programda her gün bir yarışmacı yemek yapıyor ve arkadaşları tadım yaparak puan veriyor. Sunucu Zuhal Topal'ın verdiği puanlar da yarışmacıların kaderini belirliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

Yemekteyiz ’de haftanın kazanını belli oldu mu? 22 Mart Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL’lik ödülü kazanan yarışmacı...

Yemekteyiz birincisi her cuma günü TV8 ekranlarında açıklanıyor. Haftanın her günü bir yarışmacının hünerlerini sergilediği yarışmada büyük ödül haftanın sonunda sahibiyle buluşuyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

Yemekteyiz ’de haftanın kazanını belli oldu mu? 22 Mart Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL’lik ödülü kazanan yarışmacı...

22 MART CUMA | ZUHAL TOPLA'LA YEMEKTEYİZ

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı TV8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 22 Mart 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyicinin karşısına geçiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları da bu büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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Yemekteyiz ’de haftanın kazanını belli oldu mu? 22 Mart Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL’lik ödülü kazanan yarışmacı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor. Bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Yemekteyiz ’de haftanın kazanını belli oldu mu? 22 Mart Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL’lik ödülü kazanan yarışmacı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUANLARI

1.Gün yarışmacısı Muazzez:

2. Gün yarışmacısı Murat:

3.Gün yarışmacısı Taylan:

4.Gün yarışmacısı Senanur:

5.Gün yarışmacısı Damla:

Yemekteyiz ’de haftanın kazanını belli oldu mu? 22 Mart Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL’lik ödülü kazanan yarışmacı...
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