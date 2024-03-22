Haberler
Keşfet
Yemekteyiz ’de haftanın kazanını hangi yarışmacı? 22 Mart Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı...
Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
16:46
Yemekteyiz ’de haftanın kazanını hangi yarışmacı? 22 Mart Cuma Zuhal Topal’la 75 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı...
Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yer alan yemek yarışması haftanın son gününde hafta finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden renkli beş yarışmacının yarıştığı programda her gün bir yarışmacı yemek yapıyor ve arkadaşları tadım yaparak puan veriyor. Sunucu Zuhal Topal'ın verdiği puanlar da yarışmacıların kaderini belirliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?