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Yeni fobi hayırlı olsun! Restoran menüsüne çiğ çiğ eklediler: "Bunu da yemeyin artık"
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:39
Yeni fobi hayırlı olsun! Restoran menüsüne çiğ çiğ eklediler: "Bunu da yemeyin artık"
Singapur'da bir Japon restoranındaki yiyecek servisi, görenlerin hayrete düşüren bir menüyle sunuluyor. İnternet dünyasında yüzlerce eleştirinin hedefi haline gelen bu restoran, çiğ ahtapot yumurtasıyla "lezzetli bir menü" sunduğunu iddia ediyor. İşte inanılmaz menünün detayları