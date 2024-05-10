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Haberler Keşfet Yeni fobi hayırlı olsun! Restoran menüsüne çiğ çiğ eklediler: "Bunu da yemeyin artık"
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:39

Yeni fobi hayırlı olsun! Restoran menüsüne çiğ çiğ eklediler: "Bunu da yemeyin artık"

Singapur'da bir Japon restoranındaki yiyecek servisi, görenlerin hayrete düşüren bir menüyle sunuluyor. İnternet dünyasında yüzlerce eleştirinin hedefi haline gelen bu restoran, çiğ ahtapot yumurtasıyla "lezzetli bir menü" sunduğunu iddia ediyor. İşte inanılmaz menünün detayları

Yeni fobi hayırlı olsun! Restoran menüsüne çiğ çiğ eklediler: Bunu da yemeyin artık

Koji adı verilen ve Singapur'da bulunan restoran, Tako Tamago adı verilen garip bir yemeğin de servis edildiği bir mekan.

Yeni fobi hayırlı olsun! Restoran menüsüne çiğ çiğ eklediler: Bunu da yemeyin artık

Sosyal medya kullanıcılarının gördükten sonra büyük tepkiler verdiği bu yemek, çiğ ahtapot yumurtalarından oluşuyor.

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Yeni fobi hayırlı olsun! Restoran menüsüne çiğ çiğ eklediler: Bunu da yemeyin artık

Temelde, bir sıvı içinde yüzen yüzlerce ahtapot yumurtasının çok ince zara sahip olan bir "kese" içerisinde servis edilmesiyle hazırlanıyor. Kese, çiğ olarak servis ediliyor ve içindeki yumurtaların tabağa doğru "akması" için eritiliyor.

Yeni fobi hayırlı olsun! Restoran menüsüne çiğ çiğ eklediler: Bunu da yemeyin artık

Bu yumurtalar, genellikle soya sosuyla tatlandırılıyor. Yiyenler ise; bu yemeğin tadını somon balığı yumurtasına benzetiyor.

Yeni fobi hayırlı olsun! Restoran menüsüne çiğ çiğ eklediler: Bunu da yemeyin artık

Koji adlı restoranın yalnızca mayıs ortasına kadar servis ettiği bu yemek, farklı bir şeyler yemek isteyen Singapurlular arasında popüler hale gelmiş durumda.

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