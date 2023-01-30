Yusuf Güney Survivor’dan ayrıldı mı, neden yok? Yusuf Güney Survivor’dan elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye son bölümde ünlüler takımında mücadele eden ünlü pop müziği şarkıcısı Yusuf Güney'e ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Ada konseyinde yer almayan ünlü isme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler Yusuf Güney Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

YUSUF GÜNEY SURVİVOR'DAN AYRILDI MI, NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Yusuf Güney neden yok, ayrıldı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;