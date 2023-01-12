Haberler Keşfet Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi

Giriş Tarihi: 12.01.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 06:43

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi

SSK Bağkur emeklileri zamlı emekli maaşı için geri sayıma geçti. TÜİK Aralık ayı enflasyon verisi açıklanmıştı. Buna göre Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı. Son olarak refah düzenlemesi ile birlikte emekli zammı yüzde 30 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri " SSK / BAĞ-KUR zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, zam oranı ne oldu 2023?" soruna yanıt arıyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan emekli zammı 2023 maaş tablosu ile araştırılıyor. Peki Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi