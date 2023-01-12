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Haberler Keşfet Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 12.01.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 06:43

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi

SSK Bağkur emeklileri zamlı emekli maaşı için geri sayıma geçti. TÜİK Aralık ayı enflasyon verisi açıklanmıştı. Buna göre Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı. Son olarak refah düzenlemesi ile birlikte emekli zammı yüzde 30 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri " SSK / BAĞ-KUR zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, zam oranı ne oldu 2023?" soruna yanıt arıyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan emekli zammı 2023 maaş tablosu ile araştırılıyor. Peki Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi

Ocak başında belli olan emekli zammı ardından milyonlarca emekli "zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak" sorusuna yanıt arıyor. Memur ve emekli maaş farkı ödeme tablosu bu noktada merak ediliyor. 6 aylık enflasyon oranında zam alan emekliler soruyor: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi ile ilgili tüm detaylar

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.

Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17 – 28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.

2023 Ocak zammı sonrası zamlı maaş ödemelerinin de 15 Ocak sonrası başlaması bekleniyor.

Yeni zam teklifi Meclis'e sunuldu. 2023 Ocak zammının TBMM'den geçmesi ardından ödemelerin Ocak maaşına yetişmesi bekleniyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 2023 Ocak emekli maaş zammı ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da yüzde 30 oranında artarak 5.500 TL oldu.

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