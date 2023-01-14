Haberler Keşfet Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur - SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri takvimi!

Giriş Tarihi: 14.01.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 10:39

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur - SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri takvimi!

Emekli maaş zammı geçtiğimiz haftalarda netleşirken vatandaşlar yeni senede Ocak-Temmuz döneminde alacakları maaşları öğrenmiş oldu. Bu kapsamda ise "Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler SSK, Bağkur emeklileri için Ocak ayı içerisinde başlayacak. Bilindiği üzere yeni zam oranıyla beraber en düşük maaş tutarı 5500 TL'ye yükseldi. Peki, 2023 Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve detaylar.