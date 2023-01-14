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Haberler Keşfet Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur - SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri takvimi!
Giriş Tarihi: 14.01.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 10:39

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur - SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri takvimi!

Emekli maaş zammı geçtiğimiz haftalarda netleşirken vatandaşlar yeni senede Ocak-Temmuz döneminde alacakları maaşları öğrenmiş oldu. Bu kapsamda ise "Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler SSK, Bağkur emeklileri için Ocak ayı içerisinde başlayacak. Bilindiği üzere yeni zam oranıyla beraber en düşük maaş tutarı 5500 TL'ye yükseldi. Peki, 2023 Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve detaylar.

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur - SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri takvimi!

Zamlı emekli maaşları (maaş farkı) ne zaman yatacak sorusu milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. 2022'nin son 6 aylık enflasyon oranları göz önüne alınırken öte yandan refah payı da eklendi ve maaşlara uygulanacak zam oranı yüzde 30 olarak duyuruldu. Emeklilerin gözü şimdi, zamlı maaşların alınacağı tarihe çevrildi. Peki, 2023 Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödemelerle ilgili son durum ve gelişmeler.

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur - SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri takvimi!

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

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Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur - SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri takvimi!

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.

Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17 – 28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.

2023 Ocak zammı sonrası zamlı maaş ödemelerinin de 15 Ocak sonrası başlaması bekleniyor.

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur - SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri takvimi!

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur - SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri takvimi!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da yüzde 30 oranında artarak 5.500 TL oldu.

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