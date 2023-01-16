Haberler Keşfet Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri!

Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:45

Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri!

Memur zammı netlik kazanırken şimdi ise zamlı maaşların yatacağı tarih merakla bekleniyor. Bilindiği üzere yeni zam oranıyla beraber en düşük maaş tutarı 11 bin 848 liraya yükseldi. Polis, öğretmen, bekçi, hemşire ve kamuda başka meslekleri icra eden memurlar "2023 Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi Ocak-Temmuz dönemi 2023 zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Peki, Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve merak edilen detaylar.