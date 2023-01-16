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Haberler Keşfet Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:45

Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri!

Memur zammı netlik kazanırken şimdi ise zamlı maaşların yatacağı tarih merakla bekleniyor. Bilindiği üzere yeni zam oranıyla beraber en düşük maaş tutarı 11 bin 848 liraya yükseldi. Polis, öğretmen, bekçi, hemşire ve kamuda başka meslekleri icra eden memurlar "2023 Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi Ocak-Temmuz dönemi 2023 zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Peki, Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve merak edilen detaylar.

Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri!

Zamlı memur maaşları ödemeleri için gözler o tarihlerde. Bu kapsamda "2023 Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere beklentileri göz önüne alarak bir fedakarlık daha yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, son açıklamasında emekli ve memurların zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini müjdelemişti. Peki, Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? İşte memur maaş farkı ödeme tarihleri ve detaylar.

Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri!

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.

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Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri!

Yüzde 15,39 olarak hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 25 olarak duyurmuştu.

Zamlı memur maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri!

Emekli ve memur maaşı zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı.

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