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125.000 TL'lik soru geceye damga vurdu

'nun sunduğu, ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması yine heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluştu. Birbirinden ilginç soru ve cevaplar ekranları başında yarışmayı takip eden milyonları hem eğlendirdi, hem heyecanlandırdı. Arda Ayten'in tam 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmasından sonra gözler yeni yarışmacılara çevrildi. Henüz ikinci soruda bir joker hakkını kullanan yarışmacı ise geceye damga vurdu. Tam 125 bin TL'lik soruya gelmeyi başaran yarışmacının karşısına bir tarih sorusu çıktı. Osmanlı padişahlarının sıralaması hakkındaki soru, gecenin arama motorlarında en çok aratılan kelimeleri oldu. Bakın yarışmacı, bu ilginç ve zor soruya ne cevap verdi?

Giriş Tarihi: 27.10.2019 01:05 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 01:06
125.000 TL'lik soru geceye damga vurdu

'nun sunduğu, ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması yine heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluştu.

125.000 TL'lik soru geceye damga vurdu

Birbirinden ilginç soru ve cevaplar ekranları başında yarışmayı takip eden milyonları hem eğlendirdi, hem heyecanlandırdı.

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125.000 TL'lik soru geceye damga vurdu

Arda Ayten'in tam 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmasından sonra gözler yeni yarışmacılara çevrildi.

125.000 TL'lik soru geceye damga vurdu

Henüz ikinci soruda bir joker hakkını kullanan yarışmacı ise geceye damga vurdu.

125.000 TL'lik soru geceye damga vurdu

Tam 125 bin TL'lik soruya gelmeyi başaran yarışmacının karşısına bir tarih sorusu çıktı.

125.000 TL'lik soru geceye damga vurdu

Osmanlı padişahlarının sıralaması hakkındaki soru, gecenin arama motorlarında en çok aratılan kelimeleri oldu.

125.000 TL'lik soru geceye damga vurdu

Bakın yarışmacı, bu ilginç ve zor soruya ne cevap verdi?

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