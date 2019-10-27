125.000 TL'lik soru geceye damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluştu. Birbirinden ilginç soru ve cevaplar ekranları başında yarışmayı takip eden milyonları hem eğlendirdi, hem heyecanlandırdı. Arda Ayten'in tam 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmasından sonra gözler yeni yarışmacılara çevrildi. Henüz ikinci soruda bir joker hakkını kullanan yarışmacı ise geceye damga vurdu. Tam 125 bin TL'lik soruya gelmeyi başaran yarışmacının karşısına bir tarih sorusu çıktı. Osmanlı padişahlarının sıralaması hakkındaki soru, gecenin arama motorlarında en çok aratılan kelimeleri oldu. Bakın yarışmacı, bu ilginç ve zor soruya ne cevap verdi?
Giriş Tarihi: 27.10.2019
01:05
Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
01:06
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