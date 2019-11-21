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52 yıl önceki ! Belgeselden çıktı

Zamanla değişimi bizi en fazla şaşırtan şehirler oluyor. Hele de bu şehir gibi imparatorlukların merkezi Türkiye'nin de kalbi olarak nitelendiriliyorsa. Türkiye'nin ekonomisinin can damarı olan ve nüfusunun çok büyük bir kısmının yaşadığı megakent İstanbul'un yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı. Arşivlerden çıkan görüntüler karşı konulamaz değişimin İstanbul'a etkisini de gösteriyor.Sizleri nostaljik bir yolculuğa götürecek bu kareler bir belgeselden alındı. 1967 yılında bir belgesel için çekilen İstanbul görüntüleri, görenleri yıllar öncesinin İstanbul'una tekrar götürüyor.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 15:26
52 yıl önceki İstanbul! Belgeselden çıktı

Bir yolculuğuna hazır mısınız? 1967 yılında bir belgesel için çekilen İstanbul görüntüleri, görenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

52 yıl önceki İstanbul! Belgeselden çıktı

İşte İngilizler tarafından havadan, denizden ve karadan çekilen o görüntüler

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52 yıl önceki İstanbul! Belgeselden çıktı
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52 yıl önceki İstanbul! Belgeselden çıktı
52 yıl önceki İstanbul! Belgeselden çıktı
52 yıl önceki İstanbul! Belgeselden çıktı
52 yıl önceki İstanbul! Belgeselden çıktı
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