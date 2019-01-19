Abi bize çaktırmadan şiir okutuyorsun

Kötü Kedi Şerafettin film de oldu, dünyanın en mühim animasyon festivallerinden yıldızlı pekiyiler de aldı. Ama Üstün, ürettiği efsane kahramana sırtını dayamadı. Yeni dönüşümlerin izini sürdü. Sosyal medya ve dijital imkanları sanatına kattı. En son sosyal medyada, objelerle çizgiyi birleştirdiği ve 'objeart' adını verdiği işleriyle büyük ilgi gördü, konferanslarda bu üretim sürecini anlattı. Ve çalışmaları kitaba dönüştü. Bir süredir de yine sosyal medyada bambaşka bir işe girişti. 'Karikaşiir' adını verdiği işlerde, Cemal Süreya, Orhan Veli, İsmet Özel, Attila İlhan gibi önemli şairlerin, dizelerini karikatürle birleştiriyor. İlginçtir, kendi en muhteşem çizimiyle değil, bir çocuk algısıyla çiziyor bu dizeleri... Kendi yaşının derinliği, dizelerin ağırlığı ve çocuk algısı bir araya gelince rengarenk işler çıkıyor ortaya. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı 'karikaşiir'ler, edebiyat öğretmenlerinden epey övgü almış mesela. "Sayenizde çocuklar şiire meraklandı" diyorlarmış...