Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Adrenalini tavan yaptıran en iyi 45 filmi

filmleri sinema salonlarından en ilgi çeken türleri arasında yer alıyor. Hem ses hem de görsel efektlerle izleyiciyi ekrana kilitleyen aksiyon filmleri teknoloji geliştikçe daha da dikkat çekici olmaya başladı. İnsanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmleri her zaman izleyiciyi büyülemeyi sürdürüyor. Peki son zamanların en çok izlenen ve izlediğinde adrenalini tavan yaptıran aksiyon filmleri nelerdir? İşte adrenalini tavan yaptıran en iyi 45 ...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 16:45
Adrenalini tavan yaptıran en iyi 45 aksiyon filmi

filmleri sinema salonlarından en ilgi çeken türleri arasında yer alıyor. Hem ses hem de görsel efektlerle izleyiciyi ekrana kilitleyen aksiyon filmleri teknoloji geliştikçe daha da dikkat çekici olmaya başladı. İnsanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmleri her zaman izleyiciyi büyülemeyi sürdürüyor. Peki son zamanların en çok izlenen ve izlediğinde adrenalini tavan yaptıran aksiyon filmleri nelerdir? İşte adrenalini tavan yaptıran en iyi 45 ...

Adrenalini tavan yaptıran en iyi 45 aksiyon filmi

Mission: Impossible - Fallout (Görevimiz: Tehlike - Yansımalar 2018)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adrenalini tavan yaptıran en iyi 45 aksiyon filmi

Logan (2017)

Adrenalini tavan yaptıran en iyi 45 aksiyon filmi

Inglourious Basterds (Soysuzlar Çetesi, 2009)

Adrenalini tavan yaptıran en iyi 45 aksiyon filmi

Baby Driver (2017)

Adrenalini tavan yaptıran en iyi 45 aksiyon filmi

The Dark Night (Kara Şövalye, 2008)

Adrenalini tavan yaptıran en iyi 45 aksiyon filmi

Terminator 2 (Terminator 2: Mahşer Günü, 1991)

BİZE ULAŞIN