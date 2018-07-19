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bahçesinde bir buldu! sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 19.07.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 15:48
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bahçesinde bir buldu! sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!
Arka bahçesinde bir delik buldu! Kazdıktan sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!

bahçesindeki deliği fark eden adam şaşkına döndü ve kazmaya başladı.

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bahçesinde bir buldu! sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!
Arka bahçesinde bir delik buldu! Kazdıktan sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!

Kolay bir şekilde deliğin aşındığını gören adam, bir süre sonra gözlerine inanamadı.

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bahçesinde bir buldu! sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!
Arka bahçesinde bir delik buldu! Kazdıktan sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!

Deliğin içi derin ve etrafı tuğlalarla çevriliydi.

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bahçesinde bir buldu! sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!
Arka bahçesinde bir delik buldu! Kazdıktan sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!

Daha sonra bu yapının içine girdi ve olayın evrelerini sosyal medyadaki daşlarıyla paylaştı.

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bahçesinde bir buldu! sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!
Arka bahçesinde bir delik buldu! Kazdıktan sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!

Kısa süre içinde bölge neredeyse bir arkeoloji sına dönüştü.

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bahçesinde bir buldu! sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!
Arka bahçesinde bir delik buldu! Kazdıktan sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!

İçinde bir metal düğme buldular. Bu ilk buldukları şeydi. Daha fazla şey bulacakları konusunda umutları artmaya başladı.

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bahçesinde bir buldu! sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!
Arka bahçesinde bir delik buldu! Kazdıktan sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!

Eve doğru giden bir boru hattı olduğunu gördüler.

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