Arka bahçesinde bir delik buldu! Kazdıktan sonra içinden çıkanlara inanamayacaksınız!

Arka bahçesindeki deliği fark eden adam şaşkına döndü ve kazmaya başladı. Kolay bir şekilde deliğin aşındığını gören adam, bir süre sonra gözlerine inanamadı. Deliğin içi derin ve etrafı tuğlalarla çevriliydi. Daha sonra bu yapının içine girdi ve olayın evrelerini sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaştı. Kısa süre içinde bölge neredeyse bir arkeoloji kazısına dönüştü. İçinde bir metal düğme buldular. Bu ilk buldukları şeydi. Daha fazla şey bulacakları konusunda umutları artmaya başladı. Eve doğru giden bir boru hattı olduğunu gördüler.