Bu konserlerde tarih yazılıyor!

SESSİZLİK TİYATROSU'NA ON BİNLER AKIN EDİYOR
Andrea Bocelli günümüzün belki de en çok tanınan tenoru. Celine Dion, Sarah Brightman ve Ed Sheeran gibi birçok şarkıcıyla düet yapan sanatçı 100 milyonun üzerinde albüm satışına imza attı.Bocelli'nin konserleri sadece klasik müzikseverlerin değil, milyonların ilgisini çekiyor. En çok da her yıl Toskana'da doğduğu köy olan Lajatico'da verdiği konserler ilgi görüyor.
Biletler aylar öncesinden bitiyor, dünyanın pek çok yerinden tur şirketleri buraya Bocelli paketleri satıyor. Türkiye'de de neredeyse her tur şirketinin Bocelli konser biletlerini de içeren Toskana paketleri bulunuyor. Fiyatları 1500 euro'dan başlıyor 3-4 bin euro'ya kadar çıkıyor.