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Bu lerde tarih yazılıyor!

Turizm şirketleri en sükseli turlarına klasik müzik festivallerini de ekliyor, kimi festivallerin biletleri bir yıl önceden tükeniyor. Avrupa'nın en ünlü klasik müzik festivallerine bir göz atalım. Bu yıl olmasa da belki seneye takviminize alırsınız.

BURCU ALDİNÇ

Giriş Tarihi: 28.07.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.07.2018 10:10
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Bu lerde tarih yazılıyor!
Bu konserlerde tarih yazılıyor!

Araştırmalara göre klasik müziğe olan ilgi giderek artıyor. Üstelik dinleme yaşı da gençleşti. Artık sevgilisiyle klasik müzik ine giden kuşaklar yetişiyor. Kimi yüz yılı aşkın zamandır gerçekleşen klasik müzik festivallerinin dünyada milyonlarca tutkunu var. Öyle ki tüm tatil programlarını bu konserlere göre belirleyenler ve bir, hatta iki yıl öncesinden biletleri alanlar bile oluyor.

Çoğu da muhteşem opera binalarında ya da etkileyici ambiyansa sahip açık hava mekanlarda gerçekleşiyor. Size de arkanıza yaslanıp harika bir müzik ziyafeti dinlemek kalıyor. Dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra belki de ilk kez dinleme şansı elde edeceğiniz genç yeteneklere de bu festivallerde yer veriliyor.Müzikler kadar ortam da hoş oluyor. Sokaklar festivale gelen şık insanlarla dolup taşıyor. Peki ama yakın zamanda nerede hangi festivaller var! Gelin bir göz atalım... Hem bazı konserler için geç değil. Hâlâ bilet bulma şansınız da var...

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Bu lerde tarih yazılıyor!
Bu konserlerde tarih yazılıyor!

SESSİZLİK TİYATROSU'NA ON BİNLER AKIN EDİYOR

Andrea Bocelli günümüzün belki de en çok tanınan tenoru. Celine Dion, Sarah Brightman ve Ed Sheeran gibi birçok şarkıcıyla düet yapan sanatçı 100 milyonun üzerinde albüm satışına imza attı.Bocelli'nin leri sadece klasik müzikseverlerin değil, milyonların ilgisini çekiyor. En çok da her yıl Toskana'da doğduğu köy olan Lajatico'da verdiği konserler ilgi görüyor.

Biletler aylar öncesinden bitiyor, dünyanın pek çok yerinden tur şirketleri buraya Bocelli paketleri satıyor. Türkiye'de de neredeyse her tur şirketinin Bocelli konser biletlerini de içeren Toskana paketleri bulunuyor. Fiyatları 1500 euro'dan başlıyor 3-4 bin euro'ya kadar çıkıyor.

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Bu lerde tarih yazılıyor!
Bu konserlerde tarih yazılıyor!

Sanatçı kendisi için yapılan, etrafı üzüm bağlarıyla çevrili Teatro Del Silenzio'da (Sessizlik Tiyatrosu) sahne alıyor. Bu Pazar Toskana'daki son ini verecek ardından Verona'ya geçecek. Bu arada tiyatro yaklaşık 10 bin kişilik ve Bocelli beş gün arka arkaya konser veriyor. Kısaca on binlerce insan klasik müzik ziyafeti için Lajatico Köyü'ne geliyor. Bu yıl kaçırdıysanız gelecek yılki programa şimdiden bilet alabilir ya da 8 Eylül'de Arena di Verona'daki konser için şansınızı deneyebilirsiniz.

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Bu lerde tarih yazılıyor!
Bu konserlerde tarih yazılıyor!

​FESTİVAL 42 GÜN SÜRÜYOR

Salzburg Klasik Müzik Festival 20 Temmuz'da başladı ve 30 Ağustos'a kadar devam ediyor. 42 gün boyunca 206 performans gerçekleşecek. Mozart'a, Strauss'a, Tchaikovsky'e doymak isteyenler Salzburg biletlerini çoktan aldı. Türkiye'den bu festivale her yıl mutlaka katılan, restoran rezervasyonlarını bile haftalar öncesinden yaptıran pek çok tanıdığım var. Festivalin açılışı Wolfgang Amadeus Mozart'ın The Magic Flute'ü ile gerçekleşiyor. Festivallerin olmazsa olmazlarından biri de Hugo von Hofmannsthal'in ünlü oyunu Everyman. Tam 650 kez bu festivalde sahnelendi ve artık simgelerinden biri oldu. Bu yılı kaçıranlar, şimdiden açıklanan 2019 programına göz atabilir.

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Bu lerde tarih yazılıyor!
Bu konserlerde tarih yazılıyor!

İTALYA'DA PUCCİNİ FESTİVALİ

ÜTemmuzda başlayan ve Ağustos sonuna kadar devam eden Puccini Festivali, sanatçının başlıca operalarını bestelediği Torre del Lago kentinde 1930 yılından beri gerçekleşiyor.
Madama Butterfly, Turandot, La Boheme, Tosca ve Manon Lescaut gibi eserleriyle hafızalara kazanan İtalyan maestro Puccini'nin adına gerçekleşen festival dünyaca ünlü opera sanatçılarını bir araya getiriyor. Her yıl 40 bin kişi açık hava alanına opera dinlemek için geliyor.
Dünyanın dört bir tarafından tur şirketleri bu festivale özel programlar hazırlayıp satıyor.

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Bu lerde tarih yazılıyor!
Bu konserlerde tarih yazılıyor!

SIRADIŞI BİR OPERA BİNASI

Alman besteci Richard Wagner'in 1876'da başlattığı ve şimdilerde iki torunu tarafından gerçekleştirilen Bayreuth Festivali bu yıl 25 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Kısacası Almanya'daki diğer operalar yaz tatiline girdiğinde Bayreuth'ta klasik müzik sesleri yükselmeye başlıyor. Buradaki sahne aynı zamanda dünyadaki en sıradışı sahnelerden biri. Opera binası Bavyera eyaletinin yaklaşık 100 bin nüfuslu Bayreuth kentinin hemen dışında yer alıyor.

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Bu lerde tarih yazılıyor!
Bu konserlerde tarih yazılıyor!

Wagner, müzikal draması Nibelungen Yüzüğü'nün dört bölümünü birden ilk kez burada sahneledi. O günden bu yana bu festivalde sadece Wagner eserleri sahnelenmeye devam ediyor.
Bu yılki programda Tannhauser, Lohengrin, Parsifal gibi operalar sahneleniyor. Wagner hayranları bir yıl önceden tüm biletleri satın alıyor. Şansınızı gelecek yıl deneyebilir, nerede konaklayacağınız konusunda bir tur şirketine danışabilirsiniz.

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