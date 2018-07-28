Bu konserlerde tarih yazılıyor!

Araştırmalara göre klasik müziğe olan ilgi giderek artıyor. Üstelik dinleme yaşı da gençleşti. Artık sevgilisiyle klasik müzik konserine giden kuşaklar yetişiyor. Kimi yüz yılı aşkın zamandır gerçekleşen klasik müzik festivallerinin dünyada milyonlarca tutkunu var. Öyle ki tüm tatil programlarını bu konserlere göre belirleyenler ve bir, hatta iki yıl öncesinden biletleri alanlar bile oluyor.

Çoğu da muhteşem opera binalarında ya da etkileyici ambiyansa sahip açık hava mekanlarda gerçekleşiyor. Size de arkanıza yaslanıp harika bir müzik ziyafeti dinlemek kalıyor. Dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra belki de ilk kez dinleme şansı elde edeceğiniz genç yeteneklere de bu festivallerde yer veriliyor.Müzikler kadar ortam da hoş oluyor. Sokaklar festivale gelen şık insanlarla dolup taşıyor. Peki ama yakın zamanda nerede hangi festivaller var! Gelin bir göz atalım... Hem bazı konserler için geç değil. Hâlâ bilet bulma şansınız da var...