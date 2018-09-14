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sanattan ’na destek!

FUNDA KARAYEL Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 14.09.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 09:49
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sanattan ’na destek!
Çağdaş sanattan Türk Lirası’na destek!

Sanatseverler için Eylül ayı çok önemli çünkü şehirde peş peşe sanat etkinlikleri düzenlenmeye başladı. Merakla beklenen etkinlikler arasında;

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sanattan ’na destek!
Çağdaş sanattan Türk Lirası’na destek!

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galerilerini, sanatçılarını ve eserlerini İstanbul'da bir araya getiren 13'üncü Contemporary Istanbul başı çekiyor. Fuar, bu yıl yenilikleri ve eserleriyle çok konuşulacak.

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sanattan ’na destek!
Çağdaş sanattan Türk Lirası’na destek!

20-23 Eylül tarihlerinde, sanatın önemli örneklerini Akbank'ın ana sponsorluğunda sanatseverlerle buluşturacak olan etkinlik öncesi, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile Sofa Hotel'de bir araya geldik.

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sanattan ’na destek!
Çağdaş sanattan Türk Lirası’na destek!

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sanattan ’na destek!
Çağdaş sanattan Türk Lirası’na destek!

Etkinlikte bu yıl, 54'ü yurt dışından olmak üzere 83 galeri ile 400'ü yabancı 650 sanatçının 2 bin eseri yer alacak.

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sanattan ’na destek!
Çağdaş sanattan Türk Lirası’na destek!

Güreli'ye, "Eserler genelde Euro ve dolar üzerinden satılıyor, bu konuda sanatseverler için ne düşündünüz?" diye sordum.

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sanattan ’na destek!
Çağdaş sanattan Türk Lirası’na destek!

Güreli, "Uzun zamandır bütün galerilerle en çok konuştuğumuz konu bu" diyerek, döviz krizi nedeniyle iki İranlı galerinin son anda fuardan çekilmek zorunda kaldığını belirtti.

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