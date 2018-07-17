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'in en pahalı i gösterimden kalktı (Sebebi ise...)

Yüz milyon doları aşan bütçeye sahip "Asura" adlı yapım beklenen ilgiyi görmedi ve gösterimden kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 17.07.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 21:28
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'in en pahalı i gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
Çin'in en pahalı filmi gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
'de bugüne dek çekilen en büyük bütçeli gişede umduğunu bulamadı.
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'in en pahalı i gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
Çin'in en pahalı filmi gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
BBC'de yer alan habere göre yapımı 112 milyon dolara mal olan "Asura" adlı fantastik , gösterime girdiği ilk haftada yalnızca yaklaşık 7 milyon dolar hasılata ulaşabildi.
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'in en pahalı i gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
Çin'in en pahalı filmi gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
Yapımcılar, hayal kırıklığına yol açan hasılat sonucunda i gösterimden çekmeye karar verdi.
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'in en pahalı i gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
Çin'in en pahalı filmi gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
Yapımcılar in üzerinde yeni çalışamalar yapıp yıl ide yeniden gösterime sokulacağını açıkladı.
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'in en pahalı i gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
Çin'in en pahalı filmi gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
Kökleri Budist inancına giden mitolojisinden bir hikayenin anlatıldığı de, genç bir çoban memleketini fantastik canavarlara karşı savunmak için mücadele ediyor.
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'in en pahalı i gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
Çin'in en pahalı filmi gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
'in önde gelen aktörlerinin rol aldığı , görsel efektleriyle dikkat çekiyor.
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'in en pahalı i gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
Çin'in en pahalı filmi gösterimden kalktı (Sebebi ise...)
'de bugüne dek çekilen en yüksek bütçeli i olan "Asura", ülkenin önde gelen film şirketleri Alibaba Pictures, Zenjian Film Stüdyosu ve Ningksia Film Grubu tarafından desteklenmişti.
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