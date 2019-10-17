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Dansla bir nefeste dünya turu

Senkronize dansta "dünyada en hızlı gösteri yapan grup" olarak nitelendirilen Rus Todes Dans Topluluğu, yüksek enerjileri ve uyumlarıyla Ankaralı seyircileri hayran bıraktı. Hızlı tempoları nedeniyle gösterilerine "Dansın Formula'sı" denilen grupta yer alan 50 dansçı, ATO Congresium'da, sahnede karnaval havası yarattı. Temponun hiç düşmediği dans gösterisinde, kimi zaman sokaklarını kimi zaman Vahşi Batı'yı kimi zaman bir havaalanını fon yapan, Arap, , Hint, Rus, Kafkas figürlerini yeniden yorumlayan dansçılar, izleyenlere adata dansla mini bir dünya turu yaptırdı.

AA Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 14:51
Dansla bir nefeste dünya turu
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Dansla bir nefeste dünya turu
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Dansla bir nefeste dünya turu
Dansla bir nefeste dünya turu
Dansla bir nefeste dünya turu
Dansla bir nefeste dünya turu
Dansla bir nefeste dünya turu
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