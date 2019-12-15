Doğru cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 851. bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 851. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma her zaman olduğu gibi bu akşam da sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. Ekran başındakilere hem eğlenceli dakikalar yaşatıp hem de bilgi veren yarışma, bu akşam da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Bir yarışmacının, matematik sorusuna verdiği cevap ise hem kendisini hem izleyicileri şoke etti. Sabah.com.tr olarak biz de Kim Milyoner Olmak İster'in 851. Bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.12.2019
01:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
01:34
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