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  • Doğru cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 851. bölüm soru ve cevapları

Doğru cevap şoke etti! 851. bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı bu akşam 851. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma her zaman olduğu gibi bu akşam da sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. Ekran başındakilere hem eğlenceli dakikalar yaşatıp hem de bilgi veren yarışma, bu akşam da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Bir yarışmacının, matematik sorusuna verdiği cevap ise hem kendisini hem izleyicileri şoke etti. Sabah.com.tr olarak biz de Kim Milyoner Olmak İster'in 851. Bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 01:32 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 01:34
Doğru cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 851. bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı bu akşam 851. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı.

Doğru cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 851. bölüm soru ve cevapları

'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma her zaman olduğu gibi bu akşam da sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı.

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Doğru cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 851. bölüm soru ve cevapları

Ekran başındakilere hem eğlenceli dakikalar yaşatıp hem de bilgi veren yarışma, bu akşam da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Doğru cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 851. bölüm soru ve cevapları

Bir yarışmacının, matematik sorusuna verdiği cevap ise hem kendisini hem izleyicileri şoke etti.

Doğru cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 851. bölüm soru ve cevapları

Sabah.com.tr olarak biz de 'in 851. Bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık.

Doğru cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 851. bölüm soru ve cevapları

İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Doğru cevap şoke etti! Kim Milyoner Olmak İster 851. bölüm soru ve cevapları
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