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D&R'ın en yenileri!

müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, en yenilerle dikkat çekmeye devam ediyor. İşte D&R en yenileri...

Giriş Tarihi: 03.01.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 12:36
D&R'ın en yenileri!

müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, en yenilerle dikkat çekmeye devam ediyor. İşte D&R en yenileri...

D&R'ın en yenileri!

AJANDAM 2019

Dolu Dolu Etkinlik Defteri ile birlikte hedeflerini ve planlarını not edebilir, en sık kullandığın uygulamalarının ve şifrelerinin kaydını tutabilir, sana özel hazırlanmış sayfalarda kendini keşfedebilirsin. Günlük, haftalık ve aylık olarak alışkanlıklarını takip edebilir, sınav takvimini oluşturabilir veya kendine çalışma planı hazırlayabilirsin. Her ay harçlığının hesabını tutarak, harcadığın parayı kontrol edebilirsin.En güzel tarafı da bütün bunları yaparken eğlenebilirsin. Ajandam 2019 Dolu Dolu Etkinlik Defteri'nin içinde birbirinden eğlenceli birçok oyun ve etkinlik seni bekliyor. 2019 yılı dolu dolu geçecek!

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D&R'ın en yenileri!

CONFABULARIO

Kendine özgü mizah anlayışı, gerçeklik ve fantastik öğeler arasında sınırları kaldırma yeteneği ve metaforlarının keskinliği ile tanınan Juan Jose Arreola, yirminci yüzyılın önde gelen deneysel kısa öykücüleri arasında yer alıyor. Çokyönlülüğü, geçmiş ve günümüz hakkındaki geniş ve derin bilgisinden, bu bilgisini insanlığı anlamak için kullanmasından kaynaklanan yazar, edebiyat, tarih, antropoloji ve psikolojiye olan yakınlığı ve gerçeklere dair zengin söylemleriyle okurların ilgisini acı ama şiirsel, hiciv dolu ama nükteli anlatımıyla artırıyor.

Confabulario'da insanlığın ahmaklığına dair acı eleştirilerini kaleme alan Meksikalı yazar, bir yandan okurları derinden yaralarken bir yandan da gülümsetiyor. Toplumun gizli kalmış yalanlarını, ikiyüzlülüklerini, yanlış değerleri ve kötü ahlakı yüzümüze vuruyor.

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D&R'ın en yenileri!

ÇOCUKLARDA SINIRLAR

Çocuklar kendilerini güvende hissetmek için sınırlara ve kurallara ihtiyaç duyarlar. Ama bunları oluşturmak ve uygulamaya geçirmek ustalık ve dikkat gerektiren bir konudur; özellikle de zorlama, tehdit ya da kandırmaca gibi yöntemlere başvurmaktan kaçınıyorsanız.

Dr. Henry Cloud ve Dr. John Townsend; çocuğunuzla aranızdaki güvenli ilişkiye zarar vermeden ona tehlikelere karşı önsezi geliştirebileceği, doğru ile yanlışı ve iyi ile daha iyiyi ayırt edebileceği güvenli bir ortam sağlayabilmenize yardımcı olacak pratik bir rehber sunuyor.

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D&R'ın en yenileri!

DİPLOMATİK VAHŞET

Cemal Kaşıkçı cinayetininkaranlık sırlarını gözler önüne seriyor! Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden önceki yedi buçuk dakikada, konsoloslukta neler yaşandı? Cinayet nasıl planlandı, cinayeti sahada kimler uyguladı? Kaşıkçı'nın cesedi nasıl parçalandı ve yok edildi? Cinayet ânı ve öncesinde infaz timi başkonsoloslukta neler konuştu? Suudi İstihbarat Şefi'nin birlikte keşif yaptığı 'gizemli' kişi kim? Gizli servis başkanları MİT karargâhında neler konuştu? Cemal Kaşıkçı'nın cesedi şu anda nerede?Suikastta rol alan 15+3 kişinin kimlikleri ve özellikleri neler? Ve en önemlisi: Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını kim, neden verdi?

Kaşıkçı cinayetinin bilinmeyenlerini Türkiye ve uluslararası kamuoyuna duyuran üç araştırmacı gazeteci, dünyayı sarsan suikastı aydınlatacak en kritik soruların peşine düşüyor. Bu önemli soruların cevabı niteliğindeki ses kayıtları ve belgeler, ilk kez Diplomatik Vahşet'te. Diplomatik Vahşet, sadece bir suikastın anatomisi değil, araştırmacı gazeteciliğin de en iyi örneklerinden.

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D&R'ın en yenileri!

EL CAMİ

Gizemli kapılardan 'Sırlı Dualar'la geçilir… Şifreyi bilirsen kapı açılır, neyi tüm varlığınla istiyorsan sen zaten ona aitsin. Seni o çok istediğine götürecek şifre artık sende. Kilidi dua açar, kalbine inancı dua verir. Sadece Allah'tan istedim, o nedenle 'oldu' bildim. Manevi reçeteler, sırlı dualar, özel okumalar, zikirler, Esmâ'ül-hüsnâ'nın gizemi ile dileğine yolculuğun başladı…İnsanların sana kapattığı kirli paslı kapıları umursama, sana Allah bir kapıyı açarsa onu bir insan asla kapatamaz.Sonra o derde döndüm dedim ki:"Kenara çekil! Benim her şeyden büyük Allahım var."

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D&R'ın en yenileri!

ELA İLE CAN

Bu seri, "Ela ile Can" adlı iki kardeşin eğlenceli maceralarından oluşmaktadır.Seride 11 kitap ve eğlenceli etkinliklerden oluşan 1 çalışma kitabı yer almaktadır. Şu anda uygulanan "Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Sistemi" hem de serbest metin özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlandı. Metinler, tekerleme özelliği olan ve kısa cümlelerden meydana getirildi.Hem öğrencilerin mevcut sözcük hazinelerinden hem de zenginleştirici kelimelerden yararlanıldı. Okuma güçlüğü çeken; okuma hızını doğru bir şekilde artırmak ve eğlenerek okumak isteyen öğrenciler için vitamin özelliğinde ilk okuma kitapları bu seride yer alıyor. Vitamini alan öğrenciler, okuma güçlüğüne yakalanmayacaklar! Okudukça da öğrencilerin hayal dünyaları ve kelime hazinelere zenginleşecek!

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