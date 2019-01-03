D&R'ın en yenileri!

CONFABULARIO

Kendine özgü mizah anlayışı, gerçeklik ve fantastik öğeler arasında sınırları kaldırma yeteneği ve metaforlarının keskinliği ile tanınan Juan Jose Arreola, yirminci yüzyılın önde gelen deneysel kısa öykücüleri arasında yer alıyor. Çokyönlülüğü, geçmiş ve günümüz hakkındaki geniş ve derin bilgisinden, bu bilgisini insanlığı anlamak için kullanmasından kaynaklanan yazar, edebiyat, tarih, antropoloji ve psikolojiye olan yakınlığı ve gerçeklere dair zengin söylemleriyle okurların ilgisini acı ama şiirsel, hiciv dolu ama nükteli anlatımıyla artırıyor.

Confabulario'da insanlığın ahmaklığına dair acı eleştirilerini kaleme alan Meksikalı yazar, bir yandan okurları derinden yaralarken bir yandan da gülümsetiyor. Toplumun gizli kalmış yalanlarını, ikiyüzlülüklerini, yanlış değerleri ve kötü ahlakı yüzümüze vuruyor.

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN!