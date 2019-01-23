Türkiye'nin en iyi haber sitesi

D&R'ın en yenileri!

Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, en yenilerle dikkat çekmeye devam ediyor. Kitap severlerin büyük merakla beklediği yeni kitaplar D&R raflarında yerini aldı. İşte D&R en yenileri...

Giriş Tarihi: 23.01.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 10:33
D&R'ın en yenileri!

Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, en yenilerle dikkat çekmeye devam ediyor. Kitap severlerin büyük merakla beklediği yeni kitaplar D&R raflarında yerini aldı. İşte D&R en yenileri...

D&R'ın en yenileri!

GÖR BENİ- AKILAH AZRA KOHEN- EVEREST YAYINLARI

Bedenimin içindeki canı gör, sadece etimi değil.
Gözlerimin içindeki hayatı gör, sadece bakışımı değil.
Hissettiklerimi gör, sadece tepkilerimi değil.
Beni gör.

Derinliğimde boğulmadan,
Sorularımda kaybolmadan,
Korkularında yok olmadan,
Gör Beni.

Bir fısıltıya koydum kendimi.
Kalbine soruyorum yerimi:
Başarabilir misin beni görmeyi?
Cesaretin yeter mi?
Topla cesaretini ve Gör Beni.

Birileri bizden fırtına bekliyor,
onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
D&R'ın en yenileri!

SON DÜŞÜŞ -MATTHEW FITZSIMMONS- ALTIN KİTAPLAR

ABD başkanlık seçimlerinin en güçlü adayı olan Başkan Yardımcısı Benjamin Lombard'ın kızı Suzanne, bir sabah ardında hiç iz bırakmadan ortadan kaybolur. ABD'nin en önemli kayıp vakalarından biri haline gelen bu olay ülke çapında büyük yankı uyandırır. Herkesin sorduğu tek soru, bu vakanın yaklaşan seçimlerle nasıl bir bağlantısı olduğudur. Tüm güvenlik kurumları teyakkuza geçer, kapsamlı bir soruşturma ve geniş çaplı bir arama çalışması başlatılır, fakat tüm çabalar sonuçsuz kalır. Ta ki on yıl sonra, genç kızın kayboluşunun yıldönümünde önemli ipuçlarına ulaşılana kadar... Bu yeni gelişme üzerine,Suzanne'ı en iyi tanıyan kişiye, genç kızın en yakın arkadaşı olan Gibson Vaughn'a başvurulur; ondan ipuçlarının değerlendirilmesi için yardım istenir.

Siyasi entrikalarla ve karmaşık olaylarla örülmüş bir hayatın sır perdesi aralanırken Vaughn, Suzanne'ın ortadan kayboluşunun ardındaki gizemi ortaya çıkarabilecek midir?

Son Düşüş aile bağları, dostluk ve sadakat üzerine soluk soluğa okuyacağınız bir roman.

D&R'ın en yenileri!

ERKEKLERİN İÇ SESİ- ÇAĞRI TANER- HAYY KİTAP

Bir cümlenizle kırılan, bir cümlenizle yelkenleri suya indiren, bir cümlenizle affeden adam değilim ben artık. Yoruldum. Her şeyi geçiştirmek, sadece gülmek istiyorum. Bir zamanlar hayatın getirdiği her şeyin üzerine iyi ya da kötü daha çok kafa yorardım. Uykularım kaçardı düşünmekten. Anı yakalayamazdım. En mutlu olmam gereken anda bile, ya geçmiş için üzülür, ya gelecek için kaygılanıyor olurdum. Bu saatten sonra kendimi yormayacağım hiç. Gülüp geçeceğim. Böyle tertemiz delirdim işte, sizi de beklerim, burası çok eğlenceli... Türkiye'nin en çok takip edilen fenomeni Çağrı Taner'den, bilinen ama adlandırılamayan, hissedilen ama dile dökülemeyen, yanımızda olan ama yüzleşilemeyen ne varsa, hayatımıza, sustuklarımıza, anlatamadıklarımıza dair içten, duru bir sesleniş. Bir erkeğin içinden, sadece erkeklere değil, hepimize…

D&R'ın en yenileri!

AF- AHU GÜNGÖR AĞCA- MARTI YAYINLARI

İnsan önce kendini affetmeyi başarabilmeli, yeniden başlamak için… İki gerçek dost Zuhal ve Leyla… Onlar her bir kadının sureti, dünü, bugünü, yarını…Zuhal geçmişte kalmış bir aşkın peşinde iz sürüp, insanlığını, hayatını ve ne kadar iyi bir dost olduğunu sorgularken, iç sesi de en acımasız haliyle kendisine eşlik ediyor. Kadınların hiçbir zaman sıradan olamayan günlük hayatından bir kesit sunan Af, son derece gerçekçi, bu sebeple de ürkütücü bir hikâye anlatıyor. Ortak bir acıyı paylaşmak için ille de tanışması gerekmeyen, bu topraklarda hayatta kalan kadınların hikayesini…

D&R'ın en yenileri!

TANRILARIN TOHUM - HERBERT GEORGE WELLS- İTHAKİ YAYINLARI

"Eğer Wells olmasaydı, çağdaş bilimkurgu da olmazdı."

– Kingsley Amis

"Geleceğin, insanların hayal ettiği gibi parlak olmayacağını öngören Wells'i okumak, yaptığım en iyi keşiflerden biriydi."

– George Orwell

H. G. Wells, bilimkurgunun atası, türe adını altın harflerle yazdırmış en büyük yazarlardan. Zaman Makinesi, Görünmez Adam, Doktor Moreau'nun Adası ve Dünyalar Savaşı gibi eserleri ve düşünceleriyle âdeta zamanın ötesinden gelen bir yazar olan Wells, Tanrıların Tohumu'nda ters giden bilimsel gelişmelerin, kırılgan bir ırk olan insanlığı nasıl yıkıma sürükleyeceğini anlatıyor.

Sevimsiz oldukları söylenebilecek iki biliminsanı Profesör Redwood ve Bay Bensington gözden uzakta çalışmalarını sürdürüyorlardı. Bu sırada keşfettikleri Herakleophorbia, namı diğer Devtohumu ile insan evrimindeki en büyük gelişmenin altına imza attılar. Bu tohum sayesinde daha zeki, daha güçlü süper insanlar geliştirilebilecekti.

Ancak göz ardı ettikleri bir şey vardı: Bilim, insanlığa boyun eğmeyecekti. Bu icat sayesinde insanlar ve hayvanlar kontrolün ötesinde büyüyecek, bu besini tüketen devler ile normal toplum arasına sınırlar çekilecek ve bu farklılığın getirdiği kaos, insanlığı yavaş yavaş ele geçirecekti.

Wells'in 1904 yılında, yani genetiği değiştirilmiş besinlerin tüketilmeye başlamasından uzun yıllar önce yazdığı Tanrıların Tohumu, bilimkurgunun günümüz biliminin dahi kafa yorduğu konulara değinen gizli hazinelerinden biri.

D&R'ın en yenileri!

IKIGAI UYGULAMA REHBERİ- FRANCESC MIRALLES, HECTOR GARCIA- İNDİGO KİTAP

Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrını Hayata Geçirin Hayat Amacınızı Keşfetmenin 35 Yolu...

Geçmişten ders çıkarın, mevcut anda yaşadığınızı hissedin ve geleceğinizi kökten değiştirin.

İlk kitaplarında Japonlara özgü ikigai felsefesini en temele inerek inceleyen Héctor García ve Francesc Miralles, okuyucuların hayattaki amaçlarını tüm yönleriyle nasıl keşfedeceklerini iki yıllık bir uğraşın sonucunda detaylı bir biçimde anlatıyor.

İçinizdeki ikigai sonsuza kadar sahip olacağınız ve hayatınızın her evresine göre dönüşecek olan değişmez bir özelliktir. Tutkuların peşinden gitmek ve bu tutkuları başkalarıyla paylaşarak çoğaltmak, kişinin kendi için belirlediği hedeflerin en güzelidir.

Hayat amacınızı keşfetmeniz için esas olan ikigai felsefesini, yaşamınızın merkezine nasıl koyacağınızı otuz beş farklı aşamayla ele alan bu kitap, geçmişi, bugünü ve geleceği bir araya getirerek kendinizi tanımamızı sağlayacak. Enso çemberinden koan bilmecelerine, haiku sanatından zen ve okçuluğa kadar birbirinden ilginç tekniklerle tanışacak, bunları günlük yaşamınıza nasıl aktaracağınızı öğreneceksiniz.

Şimdi derin bir nefes alın ve ruhunuzun kapılarını açın. Yolculuk başlamak üzere...

BİZE ULAŞIN