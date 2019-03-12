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D&R’ın en yenileri...

müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, en yenilerle dikkat çekmeye devam ediyor. İşte D&R'ın en yenileri...

Giriş Tarihi: 12.03.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 10:03
D&R’ın en yenileri...

TARİHİ KIRINTILAR- BARIŞ BIÇAKÇI

Bir kaybın peşinde bir aile ve ailenin oğlu, Can... Can'ın peşinde şiir ve şiirin peşinde Can. Şiirle hayat arasındaki en kısa mesafe, nedir, nerededir? "An"dan şiir çıkaran emekle, şairanelik arasındaki mesafe? "Dış dünya" kıyıp geçirirken, poetikalar nasıl konuşur, bizimle ve birbirleriyle? Yoksa "bunlar", beyhude mi? Barış Bıçakçı'dan şiir kadar yalın, hayat kadar karmaşık; şiir kadar karmaşık, hayat kadar yalın bir roman.

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D&R’ın en yenileri...

SENİ ANLIYORUM ANNE- DİLEK CESUR

Annelik duygusu hamile olduğunu öğrendiğin gün başlar ve daha kucağına bile almadığın yavrun için endişelenirsin.
Hamile iken bir sorunla karşılaşır mıyım? Sağlıklı doğabilecek mi? Çocuğumuza iyi bir aile olabilecek miyiz?
Ve o mutlu gün! Çocuğunu kucağına alırsın. Yüreğini farklı ve yepyeni duygular sarar. Anne olmanın verdiği heyecan ve mutlulukla evladını sarar sarmalarsın. Bir gün o yavru büyür; yürümeye, konuşmaya, merak etmeye, keşfetmeye, sorgulamaya, inatlaşmaya, dinlememeye, dağıtmaya, bozmaya ve yeni huylar edinmeye başlar.

Kendini bazen çaresiz bazen de sabrı tükenmiş, ne yapacağını bilemez hissedebilirsin. Bu kitap çocuğunuzun neyi neden yaptığını anlamaya, sizin nasıl çözümler bulacağınıza ve en önemlisi sabrınızı nasıl muhafaza edeceğinize yardımcı olacaktır.
Bir anne olarak bütün annelere, "Seni anlıyorum anne." diyorum. Kendi çocukluğumuzdan ve çocuklarımızdan kazandığım deneyimleri, yaşanmış örnek olaylar ile yüreğinizde yeni bir ufuk açabilmek adına sizlerle paylaşıyorum.
Hep sevgi, sabır ve anlayışla kalalım…

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D&R’ın en yenileri...

KAYBETMEK- MİRZA TAZEGÜL

İnsan kazanmaya çalıştığında kaybetme riskiyle, kaybettiğini düşündüğü bir zamanda ise kazanma şansıyla karşılaşabilir.*Kendinde olmayanın pesine düşmek, azla yetinmeyip çok şeyin peşinde koşmak doğru muydu?*Ölüm kimine göre bir son iken, kimine göre bir başlangıçtı. Ama asla kaybetmek değildi. Kaybetmek, her an, her dakika ölmek için Tanrı'ya yalvarmaktı.*Peki, Celal kimdi? Her zaman içinde var olan, kendini yeni Celal diye tanımlayan mıydı? Yoksa eski Celal hiç var olmamış mıydı? İçinde iki ben, karakter çatışması yasarken hangisi asıl Celal'di? Aile babası olan mı? Yoksa bu yeni yasamı tercih eden mi?

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D&R’ın en yenileri...

VE ATEŞ BİZİ TÜKETİYOR- MURAT GÜLSOY

Sokak lambasının aydınlattığı girişte, gemi tarifesinin yanında asılı olan semt haritası dikkatimi çekti. Kırmızı bir noktanın yanında "Buradasınız" yazılıydı. Ağır ceza reisinin titreyen parmaklarıyla bu kırmızı noktaya dokunduğunu, "Buradayım ama burası neresi?" diye mırıldandığını duyar gibi oldum.

Mevsimlerin hızla değiştiği, hayatın akıp geçtiği bir kış gecesi kaybolan yaşlı komşusunu aramaya çıkan bir adam, yaşadığı mahallenin bildik sokaklarında tekinsiz bir yolculuğa sürüklenir. "78 Nova"nın kadife koltuklarından üniversitenin gizli dehlizlerine, zifirî karanlıktaki bir heykel sergisinden kendi filmini çekenlerin açık hava sinemasına, eski bir sarayın bahçesinden bağlar arasındaki hayal evine ve nihayet yeraltındaki metro inşaatından ölüm kuyularına uzanan bu yolculukta kahramanımız hem yol boyunca karşılaştığı insanların hikâyelerinin bir parçası olacak hem de yaşlı komşusunun kim olduğunu öğrenecektir.

Murat Gülsoy, sıradan hayatların ardına gizlenen karanlığı, on yıllarca saklanan derin korkuları, yaşlı kalplere gömülmüş hüzünlü aşkları, başkalarının aynasında kendi benliğiyle yüzleşmeyi fantastik, yer yer grotesk bir arayış hikâyesine sığdırırken sırlarla dolu geçmişin kapısını cesaretle aralıyor.

Ve Ateş Bizi Tüketiyor… Gecenin içinde dolananların, gecede kaybolanların romanı…

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D&R’ın en yenileri...

OYUNPEREST - SANİYE BENCİK KANGAL

Hiç oyuncak olmadan çevrenizde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle, gelişimi destekleyici nitelikte oyunlar üretmenin mümkün olduğu bir kez de "Oyunperest"le ortaya kondu. Elinizde tuttuğunuz bu kitap pahalı oyuncaklara ihtiyaç duymadan, eğlencenin ve gelişimin kol kola yürüyebileceği çiçekli bir patika sunuyor. Neşeyle, huzurla, umutla bu patikadan yürümeye var mısınız? O halde oyun ve eğlence yolculuğunuz başlıyor, kemerleri çözün!

"Oyun her yerde" diyerek başlıyor söze Saniye Bencik Kangal. Evde, sokakta, okulda…

Korkma İyi Bir Annesin kitabıyla tüm annelere cesaret veren yazar, şimdi de çocuklarınızla oynayabileceğiniz yaklaşık 250 oyunu, rengârenk fotoğraflar eşliğinde sizlere anlatıyor. Bu güzel oyun ansiklopedisi ile çocuklarınızla keyifli zamanlar geçireceksiniz.

Elma Yayınevi harika bir kitapla, Oyunperest'le bir kez daha sizlerle…

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KALBİN ŞİFASI - YASMIN MOGAHED

Kalbin Şifası, bir kişisel gelişim kitabı değil yalnızca. Aynı zamanda kalbin yolculuğuna dair bir el kılavuzu ve hayat denen okyanustan uzakta duruyor. Kalbinizi, bu okyanusun derinliklerine batmaktan nasıl koruyacağınızı ve bu hale düştüğünüzde yapmanız gerekenleri aktarıyor. Arınmaya, ümide ve yenilenmeye dair bir kitap. Her kalp şifa bulabilir ve her dakika aslında bizi o dönüşümsel öze-dönüşe yakınlaştırması için yaratılmıştır.

Kalbin Şifası, her şeyin durduğu ve bambaşka göründüğü o anı; kendi uyanışınızı bulmayı, ardından kendinizin çok daha iyi, hakiki ve özgür biçimine rücu etmeyi anlatıyor.

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D&R’ın en yenileri...

EŞYANIN TABİATI ÜSTÜNE KURDUĞUMUZ - MARK MIODOWNIK

"Kendimizi uygar saymak hoşumuza gidebilir ancak bize uygarlığı bahşeden, büyük ölçüde malzeme zenginliğimizdir… Biz onları yarattık, onlar da karşılığında bizi bugünkü halimize getirdiler."

Malzemeler dünyasında yaşıyoruz. Etrafımız gündelik tasarım ve mühendislik mucizeleriyle çevrili. Çeliği düşünün: Ağzımıza sokuyor, istenmeyen tüylere karşı kullanıyor, içine biniyoruz. En sadık dostumuz ama nasıl işlediğini bilmiyoruz. Cam neden saydam? Lastiğe esnekliğini veren ne? Ataş neden bükülüyor? Bir malzeme neden göründüğü gibi görünüyor, neden davrandığı gibi davranıyor?

Mark Miodownik bizi malzemelerin iç dünyasına götürüyor. Mucidini idamdan kurtaran porselenden ayakkabılarımızdaki köpüğe, elinizdeki kâğıttan uygarlığımızın günah keçisi betona kadar, yaşamlarımızı şekillendiren bu mucizelerin nasıl doğduğunu, keşiflerinin ardında yatan akılalmaz öyküleri ve tüm bu yolculuğun insan ırkının becerisine, yaratıcılığına dair ne anlattığını ortaya koyuyor.

Eşyanın Tabiatı'nı benzersiz kılan, 20 dilde yayımlanmış bir popüler bilim klasiğine dönüştüren şey Miodownik'in saplantı derecesindeki tutkusu ve bu tutkuyu kelimelerle bize bulaştırma becerisi. Sadece etrafımızdaki nesnelere değil,
dünyaya bakışımızı da değiştiriyor.

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