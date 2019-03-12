D&R’ın en yenileri...

SENİ ANLIYORUM ANNE- DİLEK CESUR

Annelik duygusu hamile olduğunu öğrendiğin gün başlar ve daha kucağına bile almadığın yavrun için endişelenirsin.

Hamile iken bir sorunla karşılaşır mıyım? Sağlıklı doğabilecek mi? Çocuğumuza iyi bir aile olabilecek miyiz?

Ve o mutlu gün! Çocuğunu kucağına alırsın. Yüreğini farklı ve yepyeni duygular sarar. Anne olmanın verdiği heyecan ve mutlulukla evladını sarar sarmalarsın. Bir gün o yavru büyür; yürümeye, konuşmaya, merak etmeye, keşfetmeye, sorgulamaya, inatlaşmaya, dinlememeye, dağıtmaya, bozmaya ve yeni huylar edinmeye başlar.

Kendini bazen çaresiz bazen de sabrı tükenmiş, ne yapacağını bilemez hissedebilirsin. Bu kitap çocuğunuzun neyi neden yaptığını anlamaya, sizin nasıl çözümler bulacağınıza ve en önemlisi sabrınızı nasıl muhafaza edeceğinize yardımcı olacaktır.

Bir anne olarak bütün annelere, "Seni anlıyorum anne." diyorum. Kendi çocukluğumuzdan ve çocuklarımızdan kazandığım deneyimleri, yaşanmış örnek olaylar ile yüreğinizde yeni bir ufuk açabilmek adına sizlerle paylaşıyorum.

Hep sevgi, sabır ve anlayışla kalalım…

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