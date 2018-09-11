Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da yarışacak!

BU yıl 55'incisi gerçekleşecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Dünya sinemasının en iyilerini ağırlayacak olan uluslararası yarışma kategorisinde; sekiz uluslararası, iki ulusal film yer alıyor. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin sanat direktörü Mike Downey'nin derlediği yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle: Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters) Alvaro Brechner- 12 Yıllık Gece (A Twelve Years Night) Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War) Nadine Labaki- Capernaum, Sergey Dvortsevoy- Ayka, Derek Doneen- Kailash, Cristine Gallego ve Ciro Guerra-Göç Mevsimi (Birds of Passage)