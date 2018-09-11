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Dünya sinemasının en iyileri ’da yarışacak!

Giriş Tarihi: 11.09.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 10:05
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Dünya sinemasının en iyileri ’da yarışacak!
Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da yarışacak!

BU yıl 55'incisi gerçekleşecek Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu.

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Dünya sinemasının en iyileri ’da yarışacak!
Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da yarışacak!

Dünya sinemasının en iyilerini ağırlayacak olan uluslararası yarışma kategorisinde; sekiz uluslararası, iki ulusal film yer alıyor.

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Dünya sinemasının en iyileri ’da yarışacak!
Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da yarışacak!

29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin sanat direktörü Mike Downey'nin derlediği yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle:

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Dünya sinemasının en iyileri ’da yarışacak!
Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da yarışacak!

Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters)

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Dünya sinemasının en iyileri ’da yarışacak!
Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da yarışacak!

Alvaro Brechner- 12 Yıllık Gece (A Twelve Years Night)

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Dünya sinemasının en iyileri ’da yarışacak!
Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da yarışacak!

Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War)

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Dünya sinemasının en iyileri ’da yarışacak!
Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da yarışacak!

Nadine Labaki- Capernaum, Sergey Dvortsevoy- Ayka, Derek Doneen- Kailash, Cristine Gallego ve Ciro Guerra-Göç Mevsimi (Birds of Passage)

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