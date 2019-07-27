Eli boyalı bardaklı gezgin

Berk Armağan, 24 yaşında, doğma büyüme İstanbullu aslen de Tekirdağlı. İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencisi, seneye de mezun olup, yüksek lisansa devam edip akademik bir kariyer yapma niyetinde. Buraya kadar her şey normal ve olağan ama Berk'in hikayesini farklılaştıran bundan yaklaşık üç yıl önce giriştiği bir iş ve sonrasında yaşadıkları...