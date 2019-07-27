Eli boyalı bardaklı gezgin

Berk Armağan karton bardakların üzerine çizimler yapıp bunları satarak şimdiye kadar 20'nin üzerinde ülkeye seyahat etti. Biz de genç gezginle bir araya geldik ve öyküsünü ondan dinledik... Berk Armağan karton bardakların üzerine çizimler yapıp bunları satarak şimdiye kadar 20'nin üzerinde ülkeye seyahat etti. Biz de genç gezginle bir araya geldik ve öyküsünü ondan dinledik... Berk Armağan, 24 yaşında, doğma büyüme İstanbullu aslen de Tekirdağlı. İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencisi, seneye de mezun olup, yüksek lisansa devam edip akademik bir kariyer yapma niyetinde. Buraya kadar her şey normal ve olağan ama Berk'in hikayesini farklılaştıran bundan yaklaşık üç yıl önce giriştiği bir iş ve sonrasında yaşadıkları... Karton bardakların üzerine çizimler yapıp, bu bardakları satarak elde ettiğiniz gelirle dünyayı gezebilir misiniz? Peşinen bir 'Hayır' cevabından önce iyi düşünün, çünkü Berk Armağan'ın yaptığı tam olarak bu. Biz de bu öykünün devamını ve detaylarını öğrenmek için onunla buluşuyoruz. Dediğimiz gibi hikaye bundan yaklaşık üç yıl önce başlıyor. 'O zamanlar herkes gibi ben de aslında monoton bir hayat yaşıyordum. Sosyal medyada timeline'da gezin, dizi izle, aynı arkadaşlarınla aynı kafelere git otur... Bir gün 'Yahu koskoca bir dünyada yaşıyoruz, hayatta bundan çok daha fazlası olmalı, bu monotonluk fazla' dedim. Zaten hep hayalim olan dünyayı gezmek için adım atmaya karar verdim' diyerek nasıl kabuğunu kırdığını anlatıyor Armağan. Öyle ya bu işlere girişmeden önce değil dünyayı gezmek doğru düzgün İstanbul dışına bile çıkmamış birisiymiş. Bu durumunu 'Ben bildiğin asosyaldim' diye anlatıyor genç gezgin. Gel gelelim iş tabii ki 'Ben dünyayı gezeceğim' diye karar vermekle bitmiyor. Berk bu gezileri nasıl finanse edeceğini düşünürken aklına karton bardakların üzerine çizimler yapıp bunları satarak seyahatlerine gelir yaratabileceği geliyor. 'Nereden aklına geldi bardak yapıp satmak' diye soruyorum.