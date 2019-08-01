Erzincan’da ilk festival coşkusu

Erzincan'ın ilk film festivali fikri nasıl ortaya çıktı?

Baran Mayda : Erzincan'da Film Festivali fikri Azer'in aklında uzun süredir vardı zaten. Bingöl ve Siirt'te kısa film festivali yaptığımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkının sanata ve sanatçıya verdiği değer inanılmazdı. Elçin Çelik ve benim ortaklığımızda üç festival yapıldı. Birinci ve ikinci Bingöl ve birinci Siirt festivalleri. Azer hem ekipteydi hem de halkla direkt temas halindeydi. Azer'in dışında şu an da burada olmayan bir diğer sanatçı dostum Başar Alemdarla da yine festivallerde beraberdik. Kendisi Azer ile beraber bir yıl boyunca Erzincan için bütün altyapıyı hazırlamışken ve ben aslında bu sene başka projelere odaklanmışken heyecanı ve tabii nerdeyse çocukluk arkadaşlarım olmaları sebebiyle de beni ikna ettiler. Ve Erzincan gibi muazzam bir tarih kentine sanatı taşıma, Erzincan halkı ile sinemacıları buluşturma girişimimiz böylece başlamış oldu deyip sözü Azer'e bırakayım.

Azer Şelte : Aklınıza bir proje fikri geldiğinde oluşan heyecan çoğu zaman benzer bir projenin varlığıyla yüzleşmekten kaçınmaya sebep olur. Bu sebeple çoğu kişi benzer bir proje var mı diye bakmaya teşebbüs etmez. Hemen projeye koyulur. Bu genel olarak yapılan bir yanlış olarak bilinir ama sanatta bu her zaman hata değildir. Güzel olan ile doğru olan arasında yapılan tercihler sanatın biçimini oluşturur. Güzel olanı tekrar hataya düşürür ama doğru olanı tekrar dönüştürür değiştirir. O yüzden bu festivallerin olduğu, yapıldığı gerçeğini bilerek neden bu doğruyu çoğaltmayalım fikriyle Erzincan Milletvekilimiz Burhan Çakır ve İstanbul Milletvekilimiz Serkan Bayram'ın yanında aldım soluğu. Vekillerimizin verdikleri muazzam destek ile de işi sonuna getirdik diyebilirim. Kısaca bu da Siirt-Bingöl doğrularının çoğalması.

İzleyicileri ne gibi sürprizler bekliyor. Programdan bahseder misiniz?

Baran Mayda : İzleyiciler bir kere sinemaya; hem uzun hem de kısa filme doyacaklar. Özellikle Erzincan Binali yıldırım Üniversitesi öğrencilerinin interaktif katılımı ile sinemanın bütün branşlarında atölye çalışmaları yapılacak. Açılış ve kapanış için çok sayıda ünlü sinema oyuncusunu Erzincan'ın her ilçesine götüreceğiz sadece merkeze odaklı kalmayacağız.

Azer Şelte : Beraberinde çok kıymeti sanatçılarımızla da söyleşiler olacak.