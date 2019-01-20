Fotoğrafı Kore’de askerlik yaparken öğrendim

"Her fotoğrafın bir müziği vardır, bilir misiniz Göksan Bey" diyor. Sözü incitmeden, usul usul konuşuyor. Bakışları dikkatli, karşısında her anlamda rahat olmanızı ister gibi bir hali var, insanı güvende hissettiren bir ev sahibi. "Fotoğraf dışında çocukluğumdan beri piyano çalarım. Klasik müzik hayatımın fon müziğidir... Müzik ve fotoğraf iç içedir benim dünyamda..."

