Fotoğrafı Kore’de askerlik yaparken öğrendim

Fotoğraf dalında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan, yıllarını Türkiye'yi dünyaya tanıtmaya adamış fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'la, fotoğraf ve hayat yolculuğunu konuştuk... Fotoğraf dalında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan, yıllarını Türkiye'yi dünyaya tanıtmaya adamış fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'la, fotoğraf ve hayat yolculuğunu konuştuk... 'Her fotoğrafın bir müziği vardır, bilir misiniz Göksan Bey' diyor. Sözü incitmeden, usul usul konuşuyor. Bakışları dikkatli, karşısında her anlamda rahat olmanızı ister gibi bir hali var, insanı güvende hissettiren bir ev sahibi. 'Fotoğraf dışında çocukluğumdan beri piyano çalarım. Klasik müzik hayatımın fon müziğidir... Müzik ve fotoğraf iç içedir benim dünyamda...' 80 yaşındaki bu beyefendi, yıllardan beri yurt dışına fotoğraflarla Türkiye'yi tanıtan, anlatan fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar. Türkiye'yi dünyaya tanıttığı gibi, dünyanın pek çok bölgesinde çektiği insan ve mekan ilişkisini sorgulayan fotoğraflarıyla da tanınıyor. İnsanın mekana, mekanın insana kattığı ruh onun uzmanlık alanı. Sanatının tekniğini çoktan hatmetmiş, artık deklanşörle arasında bir gönül bağı kurulmuş. Hayatın içinde saklı duran öyküyü açığa çıkarmak onun işi. Türkiye'yi anlatan gezi kitaplarının çoğunda adını görüyoruz İzzet Keribar'ın. Fotoğraflarında izlenimci bir tarz benimsemiş. Hayatın içindeki öykünün tanığı olmuş müdahale etmeden. Sayısız ödüle sahip. Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından 'Ekselans', Fransa Kültür Bakanlığı Üstün Başarı 'Şövalyelik' unvanı bulunuyor. 1991'de National Geographic Traveler (USA) dergisinin Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda ikinciliği var. 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan İzzet Keribar, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Keribar'la Cağaloğlu'ndaki atölyesinde buluşup anılarını, fotoğraf ve hayat yolculuğunu dinledik... HER GÜN BİR MÜZİK DUYARIM Keribar, kendisinden dokuz yaş büyük ağabeyi, fotoğraf sanatçısı Leon Keribar'ın yanında sanat aşkına tutulmuş: 'Sanatı sevmeyi, fotoğrafın ve hayatın inceliklerini ağabeyimden öğrendim. Çok küçük yaşta kendimi fotoğraf dünyasının içinde buldum. Lisedeyken fotoğraf makinelerine âşıktım. Dükkan dükkan gezer makineleri araştırırdım.'