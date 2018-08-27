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'ta şok gelişme! 8. sezonu...

'un 8. sezon çıkış tarihiyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Bu gelişme dizinin hayranlarını üzecek...

Giriş Tarihi: 27.08.2018 00:13 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 00:14
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'ta şok gelişme! 8. sezonu...
Game of Thrones'ta şok gelişme! 8. sezonu...
Prömiyerini 2019’un ilk yarısında yapacağı öğrenilen, ardından dizi oyuncularından Maisie Williams’ın Nisan 2019’u işaret ettiği ’un merakla beklenen 8. sezonunun gecikebileceği ortaya çıktı.
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'ta şok gelişme! 8. sezonu...
Game of Thrones'ta şok gelişme! 8. sezonu...
Huffington Post gazetesine konuşan ’un görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, ekibinin çalışmaya henüz başladığını ve işlerinin en erken Mayıs 2019’da tamamlanacağını söyledi.
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'ta şok gelişme! 8. sezonu...
Game of Thrones'ta şok gelişme! 8. sezonu...
Bauer, dizinin 2019 Emmy Ödülleri’ne değil 2020 Emmy Ödülleri’nin oylama dönemine uygun olacağını söyledi.
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'ta şok gelişme! 8. sezonu...
Game of Thrones'ta şok gelişme! 8. sezonu...
Bauer, “2019 Mayıs’ına kadar 8. sezon üzerinde çalışacağız, yani sekiz-dokuz ay sürecek. Ancak devam dizisinin çekimleri şubatta başlıyor, en azından pilot bölüm böyle. Yani onlar başladığında bizim halen daha 8. sezonla ilgili yapacak çok fazla şeyimiz olacak” dedi.
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'ta şok gelişme! 8. sezonu...
Game of Thrones'ta şok gelişme! 8. sezonu...
’un final sezonunun çok cesurca hazırlandığını söyleyen Bauer, “Objektif bir şekilde baktığımda, bu dizi başka bir şekilde sona eremezdi gibi geliyor. Bence bitmesi gerektiği gibi bitiyor" dedi.
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'ta şok gelişme! 8. sezonu...
Game of Thrones'ta şok gelişme! 8. sezonu...
HBO geçtiğimiz yıl, beş farklı devam dizisi üzerine çalıştığını duyurmuştu. Ancak daha sonra beş diziden dördünün iptal edildiği açıklandı.
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'ta şok gelişme! 8. sezonu...
Game of Thrones'ta şok gelişme! 8. sezonu...
HBO’nun program başkanı Casey Bloys, sadece Jane Goldman'ın projesini sürdürmek istediklerini ve bunun için gelecek yılın başında çekimlere başlanması gerektiğini söylemişti.
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