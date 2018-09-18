Game of Thrones'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK

Game of Thrones'un yıldız oyuncularından Maisie Williams Maisie Williams’ın Game of Thrones'ta hayat verdiği Arya Stark rolünün bitmesiyle iddialı bilim kurgu dizisi gen:LOCK’un kadrosuna dahil oldu. Dizinin kadrosunda David Tennant, Michael B. Jordan, Dakota Fanning ve Kōichi Yamadera gibi isimler de yer alacak. Showrunner koltuğunda Gray G. Haddock’a yer veren dizi, yeni nesil mega robotları kontrol etmek için eğitilen bir grup genç pilotun maceralarını işliyor. Maisie Williams bilim kurgu türünün önde gelen örneklerinden Doctor Who’da da rol almış; dizinin dokuzuncu sezonunun birkaç bölümünde boy göstermişti. NTV'ye göre, gen:LOCK'un 2019'un Ocak ayında prömiyer yapması bekleniyor.