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'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK

Game of Thrones'un yıldız oyuncularından Maisie Williams

Giriş Tarihi: 18.09.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 19:23
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'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK
Game of Thrones'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK
’ın 'ta hayat verdiği Arya Stark rolünün bitmesiyle iddialı bilim kurgu dizisi gen:LOCK’un kadrosuna dahil oldu.
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'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK
Game of Thrones'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK
Dizinin kadrosunda David Tennant, Michael B. Jordan, Dakota Fanning ve Kōichi Yamadera gibi isimler de yer alacak.
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'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK
Game of Thrones'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK
Showrunner koltuğunda Gray G. Haddock’a yer veren dizi, yeni nesil mega robotları kontrol etmek için eğitilen bir grup genç pilotun maceralarını işliyor.
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'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK
Game of Thrones'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK
bilim kurgu türünün önde gelen örneklerinden Doctor Who’da da rol almış; dizinin dokuzuncu sezonunun birkaç bölümünde boy göstermişti.
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'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK
Game of Thrones'un Arya'sının yeni dizisi: gen:LOCK

NTV'ye göre, gen:LOCK'un 2019'un Ocak ayında prömiyer yapması bekleniyor.

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