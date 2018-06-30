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'un Sansa'sından şok final açıklaması

'ta Sansa rolünü oynayan Sophie Turner beklenmedik bir final spoiler'ı verdi. Bakın Sansa final için ne dedi...

Giriş Tarihi: 30.06.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 17:52
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'un Sansa'sından şok final açıklaması
Game of Thrones'un Sansa'sından şok final açıklaması
Popüler fantastik dizi ’ta Sansa Stark’a hayat veren Sophie Turner, Gold Derby isimli internet sitesine, ünlü dizinin heyecanla beklenen sekizinci sezonu (final sezonu) hakkında konuştu. 22 yaşındaki aktris, Game Thrones’un en “kanlı” sezonun geleceğini açıkladı.
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'un Sansa'sından şok final açıklaması
Game of Thrones'un Sansa'sından şok final açıklaması
22 yaşındaki aktris, Game Thrones’un en “kanlı” sezonun geleceğini açıkladı.
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'un Sansa'sından şok final açıklaması
Game of Thrones'un Sansa'sından şok final açıklaması
Turner, dizide daha önce görülmemiş görkemli savaşların yaşanacağını, pek çok önemli kişinin öleceğini ve daha fazla duygusal işkencenin yer alacağını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
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'un Sansa'sından şok final açıklaması
Game of Thrones'un Sansa'sından şok final açıklaması
“Size kesinlikle yaklaşan bir kıyametle başa çıkmak için birbirinden ayrı olan küçük toplulukların bir araya geldiğini söyleyebilirim. Ancak bu küçük gruplar doğru olduğunu düşündükleri şeyle mücade etmeye çalışırken aralarında çok fazla gerilim yaşanacak.”
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'un Sansa'sından şok final açıklaması
Game of Thrones'un Sansa'sından şok final açıklaması

"SANSA İÇİN MUTLUYUM"

Bununla birlikte Turner, dizinin sevilen karakterlerinden Sansa'nın son sezonda bir savaşçıya dönüşeceğini sözlerine ekledi:

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'un Sansa'sından şok final açıklaması
Game of Thrones'un Sansa'sından şok final açıklaması
“Sansa’nın içinde her zaman diğer insanların gerçekten göremediği bir savaşçı gördüm. Onun her zaman yaşadıklarından öğrenerek adapte olduğunu ve bir noktada bunların tezahür edeceğini hissettim."
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'un Sansa'sından şok final açıklaması
Game of Thrones'un Sansa'sından şok final açıklaması
"Sonunda o gerçek bir savaşçıya dönüşüyor. Bu durum beni çok tatmin etti ve senaryonun onun için sonlandığı yerden oldukça mutluyum.”
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