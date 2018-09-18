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'un yazarından finalle ilgili ipuçları

'un ünlü yazarı George R.R. Martin, dizinin finaliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önemli ipuçları verdi.

Giriş Tarihi: 18.09.2018 22:17 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 22:18
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'un yazarından finalle ilgili ipuçları
Game of Thrones'un yazarından finalle ilgili ipuçları
Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde 9 ödül kazanan HBO’nun dizisi , 8. sezonuyla ardından final yapmaya hazırlanırken dizinin yaratıcısı George R. R. Martin’den yeni açıklamalar geldi.
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'un yazarından finalle ilgili ipuçları
Game of Thrones'un yazarından finalle ilgili ipuçları
70. Emmy Ödülleri'nde en iyi dizi ödülünü kazanan dizinin yaratıcısı kırmızı halıda konuştu ve finalle ilgili yorumlarda bulundu.
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'un yazarından finalle ilgili ipuçları
Game of Thrones'un yazarından finalle ilgili ipuçları
22 dalda Emmy adaylığı kazanan ve 9 ödül alan diziyle ilgili "11, 12 ya da 13. sezona kadar gidebilirdik” diyen Martin, final kararının David Benioff ve D.B. Weiss’ten geldiğini açıkladı.
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'un yazarından finalle ilgili ipuçları
Game of Thrones'un yazarından finalle ilgili ipuçları
Martin, karar sürecini şu sözlerle açığa çıkardı: “David ve Dan, en fazla 5 ila 7 sezon gidebileceğimizi söyledi. Biz 8 olmasını sağladık ancak daha ilerisine gidemedik. Yaklaşık beş yıl önce 7 sezon yapalım demişlerdi; ben ise 10 sezon sürsün istiyordum ve onlar kazandı. Sonuçta asıl çalışanlar onlar.”
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'un yazarından finalle ilgili ipuçları
Game of Thrones'un yazarından finalle ilgili ipuçları
Ünlü yazar kırmızı halı sohbetini ’un devam dizileriyle sonlandırdı:
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'un yazarından finalle ilgili ipuçları
Game of Thrones'un yazarından finalle ilgili ipuçları
“Final yapması evreninin sona ereceği anlamına gelmiyor. Westeros tarihinde, farklı dönemlerde geçecek beş farklı devam dizisi üzerine çalışıyoruz. Bazıları Game of Thrones’un 100 yıl öncesinde geçiyor, bazısı ise 5000 yıl öncesinde…”
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'un yazarından finalle ilgili ipuçları
Game of Thrones'un yazarından finalle ilgili ipuçları

'un final sezonunun 2019 ilkbaharında başlaması planlanıyor. (NTV)

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