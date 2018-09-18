Game of Thrones'un yazarından finalle ilgili ipuçları

Game of Thrones'un ünlü yazarı George R.R. Martin, dizinin finaliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önemli ipuçları verdi. Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde 9 ödül kazanan HBO’nun dizisi Game of Thrones, 8. sezonuyla ardından final yapmaya hazırlanırken dizinin yaratıcısı George R. R. Martin’den yeni açıklamalar geldi. 70. Emmy Ödülleri'nde en iyi dizi ödülünü kazanan dizinin yaratıcısı kırmızı halıda konuştu ve finalle ilgili yorumlarda bulundu. 22 dalda Emmy adaylığı kazanan ve 9 ödül alan diziyle ilgili '11, 12 ya da 13. sezona kadar gidebilirdik” diyen Martin, final kararının David Benioff ve D.B. Weiss’ten geldiğini açıkladı. Martin, karar sürecini şu sözlerle açığa çıkardı: “David ve Dan, en fazla 5 ila 7 sezon gidebileceğimizi söyledi. Biz 8 olmasını sağladık ancak daha ilerisine gidemedik. Yaklaşık beş yıl önce 7 sezon yapalım demişlerdi; ben ise 10 sezon sürsün istiyordum ve onlar kazandı. Sonuçta asıl çalışanlar onlar.” Ünlü yazar kırmızı halı sohbetini Game of Thrones’un devam dizileriyle sonlandırdı: “Final yapması Game of Thrones evreninin sona ereceği anlamına gelmiyor. Westeros tarihinde, farklı dönemlerde geçecek beş farklı devam dizisi üzerine çalışıyoruz. Bazıları Game of Thrones’un 100 yıl öncesinde geçiyor, bazısı ise 5000 yıl öncesinde…” Game of Thrones'un final sezonunun 2019 ilkbaharında başlaması planlanıyor. (NTV)