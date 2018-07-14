Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı

"GÜNLÜK YAŞAMIN İZLERİ ARANIYOR"

Önal, ören yerindeki kazı alanında yeni bulgulara rastlandığını ifade ederek, "Yapılan jeofizik çalışmalarında en az 15 tane daha anıtsal tapınak ve 200'den fazla dikili taşın höyük içindeki toprağın altında olduğu tespit edildi. Arkeolojik kazılar önümüzdeki yıllarda da devam ettikçe yeni yapılarla karşılaşacağız. Göbeklitepe'de t��rensel yapılar meydana çıktı. Tapınağı inşa edenlerin yaşadığı mekanlara ve onlara ait yaşantıların bulgularına henüz ulaşılamadı. Kazılar devam ettikçe bunlara ulaşılması için de ihtimal var." diye konuştu.