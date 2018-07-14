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'de yeni bulgulara rastlandı

Tarihin başlangıç noktası olarak nitelendirilen 'de, 15 mega anıtsal tapınak ile 200'den fazla dikili taşın daha olduğu tespit edildi.

AA Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 14.07.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 12:50
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'de yeni bulgulara rastlandı
Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı
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'de yeni bulgulara rastlandı
Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nin 'ne alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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'de yeni bulgulara rastlandı
Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı

'nin dünyanın en önemli yerleşim birimlerinin başında geldiğini vurgulayan Önal, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle insanlık tarihine ışık tuttuğunu dile getirdi.

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'de yeni bulgulara rastlandı
Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı

Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik eden bu coğrafyada, böylesi bir kazı alanının bulunmasının tesadüf olmadığını anlatan Önal, Türkiye'nin bu insanlık mirasını gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade etti.

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'de yeni bulgulara rastlandı
Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı

'deki kazıların yaklaşık 150 yıl sürmesinin öngörüldüğünü belirten Önal, şöyle konuştu:

"Göbeklitepe'de yaklaşık çeyrek asırdır arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir. Kazı alanının büyüklüğünü göz önüne aldığımızda en az 150 yıl daha burada kazı çalışmaları devam edecektir. Şu an ziyaretçilerin gezip gördüğü alan estetik ve güzel bir çatıyla kaplandı. Halen 4 dairevi anıtsal mega tapınağın bulunduğu gezi alanı ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor. Şimdi gezilen alanın hemen kuzeyinde, 4-5 yıldır arkeolojik çalışmaların yapıldığı yeni anıt tapınaklarının izine rastlandığı bir kazı alanı daha var. Kazı çalışmaları yapıldıkça Göbeklitepe'nin bilinmeyen özellikleri ön plana çıkacaktır."

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'de yeni bulgulara rastlandı
Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı

"GÜNLÜK YAŞAMIN İZLERİ ARANIYOR"

Önal, ören yerindeki kazı alanında yeni bulgulara rastlandığını ifade ederek, "Yapılan jeofizik çalışmalarında en az 15 tane daha anıtsal tapınak ve 200'den fazla dikili taşın höyük içindeki toprağın altında olduğu tespit edildi. Arkeolojik kazılar önümüzdeki yıllarda da devam ettikçe yeni yapılarla karşılaşacağız. 'de t��rensel yapılar meydana çıktı. Tapınağı inşa edenlerin yaşadığı mekanlara ve onlara ait yaşantıların bulgularına henüz ulaşılamadı. Kazılar devam ettikçe bunlara ulaşılması için de ihtimal var." diye konuştu.

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'de yeni bulgulara rastlandı
Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de kentin tarihi markası olan kazı alanına yönelik çok sayıda plan ve projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

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