Her dönemin darbe yiyen adamı oldum

Çocukluğunda İsmet İnönü evlerindeki bir simaydı, "Bir gün yazar olacaksın" dedi. Öyle de oldu. Hem de başyazar. Hayatı gazetecilikle geçse de hep insan biriktirdi. Gün geldi en yakın arkadaşı Turgut Özal oldu. Evi herkese açıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ı da, Kemal Tahir'i de, Çetin Altan'ı da, Zeki Müren'i de ağırladı. Türkiye'nin yakın tarihine gazeteci olarak tanıklık eden Mehmet Barlas, gazeteci Göksan Göktaş'a hayatını anlattı. Turkuvaz Kitap'tan yeni çıkan Dün Dündür kitabında Barlas, bizi yakın dönem siyasi, kültür ve medya tarihimizde yolculuğa çıkarıyor. Kitabı bir solukta okuyup başyazarımızın karşısına çıktık.