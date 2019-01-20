Her dönemin darbe yiyen adamı oldum

- Cumhurbaşkanları, başbakanlar, önemli yazarlar, edebiyatçılar, müzisyenler yakın tarihin önemli kişileriyle arkadaş ve dost olmuşsunuz. Birçoğu ile taban tabana zıt fikirleriniz var. Kimi çok sert mizaçlı kişiler olarak bilinir. Kiminden egosu yüksekti diye bahsedilir. İnsanlarla böylesi iyi ilişki kurmanın sırrı nedir?

- Demek ki benim de egom oldukça yüksek (gülüyor). İşin aslı hayatta insanlar arasında rütbe, makam farkı görmedim. Ayrıca iyi bir gazetecinin iyi bir başbakan, iyi bir doktor, iyi bir meslek erbabı kadar önemli olduğunu düşünmüşümdür. Mesleğiniz ne olursa olsun kendinizi insanlarla eşit görmenizle ilgili bir durum. 1980'li yıllarda Vitali Hakko'nun düğünü vardı. Gazetede yazımı yazdım, arabamla düğüne gittim. Arabayı park ettim polis geldi, "Efendim burası başbakanın yeri" dedi. Ben de "Eee ne olmuş ben de başyazarım" dedim. Bıraktım arabayı, düğüne gittim. Bir başbakan, herhangi birinden, sizden daha üstün olamaz ki.