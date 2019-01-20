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Her dönemin darbe yiyen adamı oldum

Çocukluğunda İsmet İnönü evlerindeki bir simaydı, "Bir gün yazar olacaksın" dedi. Öyle de oldu. Hem de başyazar. Hayatı gazetecilikle geçse de hep insan biriktirdi. Gün geldi en yakın arkadaşı Turgut Özal oldu. Evi herkese açıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ı da, Kemal Tahir'i de, Çetin Altan'ı da, Zeki Müren'i de ağırladı. Türkiye'nin yakın tarihine gazeteci olarak tanıklık eden , gazeteci Göksan Göktaş'a hayatını anlattı. Turkuvaz Kitap'tan yeni çıkan Dün Dündür kitabında Barlas, bizi yakın dönem siyasi, kültür ve medya tarihimizde yolculuğa çıkarıyor. Kitabı bir solukta okuyup başyazarımızın karşısına çıktık.

OLKAN ÖZYURT
OLKAN ÖZYURT Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 20.01.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 10:32
Her dönemin darbe yiyen adamı oldum

Çocukluğunda İsmet İnönü evlerindeki bir simaydı, "Bir gün yazar olacaksın" dedi. Öyle de oldu. Hem de başyazar. Hayatı gazetecilikle geçse de hep insan biriktirdi. Gün geldi en yakın arkadaşı Turgut Özal oldu. Evi herkese açıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ı da, Kemal Tahir'i de, Çetin Altan'ı da, Zeki Müren'i de ağırladı. Türkiye'nin yakın tarihine gazeteci olarak tanıklık eden , gazeteci Göksan Göktaş'a hayatını anlattı. Turkuvaz Kitap'tan yeni çıkan Dün Dündür kitabında Barlas, bizi yakın dönem siyasi, kültür ve medya tarihimizde yolculuğa çıkarıyor. Kitabı bir solukta okuyup başyazarımızın karşısına çıktık.

Her dönemin darbe yiyen adamı oldum

Gazeteci arkadaşım Göksan Göktaş, 'la Dün Dündür kitabı için çalışmaya başlayınca bu kitaptan ne çıkaracak merak ediyordum. Çünkü hasbelkader birkaç defa Barlas ile aynı ortamda bulunmuş, onun anılarının nasıl zengin olduğunu kavramıştım. Herkesle her durumla ilgili anlatacak bir şeyi vardı. Çoğu tanıklıklarıydı ve bu tanıklıkların kayda geçmesi önemliydi.
Aylar geçti ve Göksan bir gün kitabı koydu önüme... "Vay be" dedirten bir hayat hikayesi vardı karşımda.

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Her dönemin darbe yiyen adamı oldum

Kuvayı Milliye'ci bir dedenin torunu o. CHP'de bakanlık yapan siyasetçi ve hukukçu Cemil Sait Barlas'ın oğlu olarak Ankara'da geçen bir çocukluk... İlk yazısını İsmet İnönü okumuş ve "Sen yazar olacaksın" demiş. Gün geliyor babası hapse giriyor her hafta Yozgat'a onu ziyarete gidiyor. 18'inde gazete patronu oluyor. Hukuk fakültesinde okurken sokağa çıkıyor, eylemci oluveriyor. Babası işçi olarak İngiltere'ye sürüyor onu, aklı başına gelsin diye. Zaman zaman ara verse de hep gazetecilik yapıyor. Bol bol insan biriktiriyor, onun deyişiyle dost, arkadaş.

Her dönemin darbe yiyen adamı oldum

Bu insanlar kah cumhurbaşkanı başbakan oluyor, Özal ve Erdoğan gibi. Kah yazar, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Çetin Altan gibi. Ya da Zeki Müren, Münir Nurettin Selçuk gibi müzisyen... Yakın tarihimizde asla yan yana gelmez denilen insanların ortak bir özelliği varsa, o da 'ın dostu olmaları galiba.

Her dönemin darbe yiyen adamı oldum

Turkuvaz Kitap'tan çıkan Dün Dündür kitabında, kişisel tanıklıklar eşliğinde yakın tarihimizin özeti var. Medya, siyasi ve kültür tarihimiz içinde Barlas bizi bir yolculuğa çıkarıyor. Şunu görüyorsunuz kitapta, herkesle diyalog kurulabilir, herkesle konuşulabilir. Eee bunun verdiği cesaretle, yanıma Göksan'ı da alarak çıktım başyazarın huzuruna!

Her dönemin darbe yiyen adamı oldum

Yıl 1950. Barlas yedi yaşında İsmet İnönü ile birlikte.

Her dönemin darbe yiyen adamı oldum

- Cumhurbaşkanları, başbakanlar, önemli yazarlar, edebiyatçılar, müzisyenler yakın tarihin önemli kişileriyle arkadaş ve dost olmuşsunuz. Birçoğu ile taban tabana zıt fikirleriniz var. Kimi çok sert mizaçlı kişiler olarak bilinir. Kiminden egosu yüksekti diye bahsedilir. İnsanlarla böylesi iyi ilişki kurmanın sırrı nedir?

- Demek ki benim de egom oldukça yüksek (gülüyor). İşin aslı hayatta insanlar arasında rütbe, makam farkı görmedim. Ayrıca iyi bir gazetecinin iyi bir başbakan, iyi bir doktor, iyi bir meslek erbabı kadar önemli olduğunu düşünmüşümdür. Mesleğiniz ne olursa olsun kendinizi insanlarla eşit görmenizle ilgili bir durum. 1980'li yıllarda Vitali Hakko'nun düğünü vardı. Gazetede yazımı yazdım, arabamla düğüne gittim. Arabayı park ettim polis geldi, "Efendim burası başbakanın yeri" dedi. Ben de "Eee ne olmuş ben de başyazarım" dedim. Bıraktım arabayı, düğüne gittim. Bir başbakan, herhangi birinden, sizden daha üstün olamaz ki.

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