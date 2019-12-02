Heykeltıraş çobanın hayali sergi açmak

"Heykeltıraş çoban"ın hayali sergi açmak

Muş'un Varto ilçesinde çobanlıkla ailesini geçindiren 34 yaşındaki Vedat Yalçın'ın çeşitli malzemelerle yaptığı heykeller, görenlerin dikkatini çekiyor. İlçeye bağlı Sağlıcak köyünde 4 yıl önce taşların üzerine insan figürleri çizen Yalçın, yaptığı işlemeleri arkadaşlarının beğenmesi üzerine kendini geliştirmeye karar verdi. Dağlardan işleyebileceği taş, ağaç ve atık malzemeleri toplayan Yalçın, çekiç ve murç yardımıyla bunları işleyerek farklı boyutlarda heykeller yapmaya başladı. Koyunları otlatırken aynı zamanda taş ve ağaçları birer sanat eserine dönüştüren Yalçın, yeterli sayıda heykel yaparak köyde ilk sergisini açmanın hayalini kuruyor.