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, Amerikan derin devletini neden akladı?

75 yaşındaki 'nin, yaş ortalaması yine 70'lerde olan Robert de Niro, ve gibi efsane oyuncularla çektiği ""i nihayet izleyebildim. Goodfellas'ta kendinden geçercesine adam döven mafya elemanları Irishman'de yok; kafaya birkaç kurşun ve birkaç damla kan dışında şiddetin görünür bile olmadığı, ona odaklanılmadığı bir hikâye anlatıcılığı var. Goodfellas'ta bol kan ve paraya odaklı kamera açıları varken, Irishman'de sadakat ve ihanet arasındaki gelgitlere odaklanan daha duygusal bir boyut var diyen Hilal Kaplan'ın bugünkü yazısı...

HİLÂL KAPLAN HİLÂL KAPLAN Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 03.12.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 09:58
Irishman, Amerikan derin devletini neden akladı?

75 yaşındaki 'nin, yaş ortalaması yine 70'lerde olan Robert de Niro, ve gibi efsane oyuncularla çektiği ""i nihayet izleyebildim.

Irishman, Amerikan derin devletini neden akladı?

İzlemeyenler, burdan sonrasını izledikten sonra okusun ama illa ki izlesin derim.

Irishman, pek çok açıdan goodfellas'a selam çakıp, gençlik yıllarımızın usta oyuncularının sanki bize 'hadi eyvallah' deyişi gibiydi.

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Irishman, Amerikan derin devletini neden akladı?

Goodfellas ne kadar genç, enerjik ve canlı ise, de o kadar yaşlı, sakin ve nostaljikti. Goodfellas'ın kırmızı-siyah sinematografisinin yerini hüzünlü sarı ve muallak gri almıştı. Goodfellas'ta nerdeyse mafyaya katılmayı özendiren akışın yerini, mafyanın hazin sonu almıştı. Goodfellas'ın başlangıç cümlesi "Kendimi bildim bileli hep gangster olmak istemiştim" ile Irishman'in başlangıç cümlesi "Gençlik yıllarımda boyacıların ev boyadığını sanıyordum"u kıyasladığınızda bile bu ikili karşıt dinamiği görmek mümkün.

Irishman, Amerikan derin devletini neden akladı?

Goodfellas'ta kendinden geçercesine adam döven mafya elemanları 'de yok; kafaya birkaç kurşun ve birkaç damla kan dışında şiddetin görünür bile olmadığı, ona odaklanılmadığı bir hikâye anlatıcılığı var. Goodfellas'ta bol kan ve paraya odaklı kamera açıları varken, Irishman'de sadakat ve ihanet arasındaki gelgitlere odaklanan daha duygusal bir boyut var.

Irishman, Amerikan derin devletini neden akladı?

Mafya babalarının kemeraya selam verdiği ve dış sesin onları tanıttığı, o kırmızı-siyah ışık altındaki restoranda geçen ve kesintisiz akan kült sahneyi hatırlarsınız. 'de ise mafya üyelerinin adını duyduğunuz an ekranda hangi tarihte, nerde ve nasıl öldürüldüklerini anlatan yazılar çıkması odak noktasının farklı olduğunun somut bir göstergesiydi.
Evet, iki filmde de hikâyenin parçası ama Irishman'de merkez onlar değil.

Irishman, Amerikan derin devletini neden akladı?

Makro siyasetin filmle ne kadar iç içe geçmiş olduğunu radyodan veya televizyondan gelen haber sesleri eşliğinde görebiliyordunuz:

Kennedy'nin seçilmesi, Domuzlar Körfezi fiyaskosu, füze krizi, Kennedy suikastı, Nixon'ın seçilmesi ve Watergate...

Irishman, Amerikan derin devletini neden akladı?

Tabii tüm bunlar arka fonda dönerken merkeze efsanevi sendika lideri Jimmy Hoffa'nın yükselişi, düşüşü ve nihayetinde öldürülüşü konmuş.

Irishman, yani Frank Sheeran'ın ölüm döşeğinde, biyografik kitabının biraz daha satması ve ailesine daha çok telif kalması için ayrıntıları abarttığı düşünülüyor.

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