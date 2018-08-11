İşte en yüksek hasılatlı 25 casus filmi

Son olarak Mission Impossible: Fallout filminin de aralarına girmesiyle birlikte en yüksek hasılatlı filmler listesi yeniden şekil aldı. İşte o filmler... 25. Charlie's Angels (2000) ABD gişe hasılatı: 125,305,545 milyon dolar A�ılış haftası gişe hasılatıd-: 40,128,550 milyon dolar IMDb Puanı: 5.5 24. The World Is Not Enough (1999) ABD gişe hasılatı: 126,943,684 milyon dolar Açılış haftası gişe hasılatı: 35,519,007 milyon dolar IMDb Puanı: 6.4 23. Central Intelligence (2016) ABD gişe hasılatı: 127,440,871 Açılış haftası gişe hasılatıd: 35,535,250 IMDb Puanı: 6.3 22. Kingsman: The Secret Service (2014) ABD gişe hasılatı: 128,261,724 milyon dolar Açılış haftası gişe hasılatı: 36,206,331 milyon dolar IMDb Puanı: 7.7 21. Mission: Impossible - Fallout (2018) ABD gişe hasılatı: 129,272,070 milyon dolar Açılış haftası gişe hasılatı: 61,236,534 milyon dolar IMDb Puanı: 8.3 20. Get Smart (2008) ABD gişe hasılatı: 130,319,208 milyon dolar Açılış haftası gişe hasılatı: 38,683,480 milyon dolar IMDb Puanı: 6.5 19. Mission: Impossible III (2006) ABD gişe hasılatı: 134,029,801 milyon dolar Açılış haftası gişe hasılatı: 47,743,273 milyon dolar IMDb Puanı: 6.9