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İşte en yüksek lı 25 casus i

Son olarak Mission Impossible: Fallout inin de aralarına girmesiyle birlikte en yüksek lı filmler listesi yeniden şekil aldı. İşte o filmler...

Giriş Tarihi: 11.08.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 13:33
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İşte en yüksek lı 25 casus i
İşte en yüksek hasılatlı 25 casus filmi
25. Charlie's Angels (2000)

ABD gişe ı: 125,305,545 milyon dolar

A�ılış haftası gişe hasılatıd-: 40,128,550 milyon dolar

IMDb Puanı: 5.5
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İşte en yüksek lı 25 casus i
İşte en yüksek hasılatlı 25 casus filmi
24. The World Is Not Enough (1999)

ABD gişe ı: 126,943,684 milyon dolar

Açılış haftası gişe hasılatı: 35,519,007 milyon dolar

IMDb Puanı: 6.4
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İşte en yüksek lı 25 casus i
İşte en yüksek hasılatlı 25 casus filmi
23. Central Intelligence (2016)

ABD gişe ı: 127,440,871

Açılış haftası gişe hasılatıd: 35,535,250

IMDb Puanı: 6.3
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İşte en yüksek lı 25 casus i
İşte en yüksek hasılatlı 25 casus filmi
22. Kingsman: The Secret Service (2014)

ABD gişe ı: 128,261,724 milyon dolar

Açılış haftası gişe hasılatı: 36,206,331 milyon dolar

IMDb Puanı: 7.7
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İşte en yüksek lı 25 casus i
İşte en yüksek hasılatlı 25 casus filmi
21. Mission: Impossible - Fallout (2018)

ABD gişe ı: 129,272,070 milyon dolar

Açılış haftası gişe hasılatı: 61,236,534 milyon dolar

IMDb Puanı: 8.3
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İşte en yüksek lı 25 casus i
İşte en yüksek hasılatlı 25 casus filmi
20. Get Smart (2008)

ABD gişe ı: 130,319,208 milyon dolar

Açılış haftası gişe hasılatı: 38,683,480 milyon dolar

IMDb Puanı: 6.5
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İşte en yüksek lı 25 casus i
İşte en yüksek hasılatlı 25 casus filmi
19. Mission: Impossible III (2006)

ABD gişe ı: 134,029,801 milyon dolar

Açılış haftası gişe hasılatı: 47,743,273 milyon dolar

IMDb Puanı: 6.9
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