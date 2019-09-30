İşte Milyoner'e damga vuran yarışmacılar

Türk televizyonlarının en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yakında atv ekranlarında yeniden izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Geçtiğimiz sezonun finalinde tam 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı, bakalım 1 milyonluk soruyu bilebilecek mi? Merakla beklenen 1 milyonluk soru ne olacak? Cevapları yakında atv ekranlarında hep birlikte göreceğiz.
Giriş Tarihi: 30.09.2019
21:58
Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
22:03