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İşte 'e damga vuran yarışmacılar

Türk televizyonlarının en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yakında atv ekranlarında yeniden izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonda 'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Geçtiğimiz sezonun finalinde tam 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı, bakalım 1 milyonluk soruyu bilebilecek mi? Merakla beklenen 1 milyonluk soru ne olacak? Cevapları yakında atv ekranlarında hep birlikte göreceğiz.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 21:58 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 22:03
İşte Milyoner'e damga vuran yarışmacılar
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İşte Milyoner'e damga vuran yarışmacılar

Türk televizyonlarının en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yakında atv ekranlarında yeniden izleyicilerle buluşacak.

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İşte Milyoner'e damga vuran yarışmacılar

Yeni sezonda 'nun sunacağı Kim Olmak İster'de heyecan kaldığı yerden devam edecek.

İşte Milyoner'e damga vuran yarışmacılar

Geçtiğimiz sezonun finalinde tam 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı, bakalım 1 milyonluk soruyu bilebilecek mi?

İşte Milyoner'e damga vuran yarışmacılar

Merakla beklenen 1 milyonluk soru ne olacak?

İşte Milyoner'e damga vuran yarışmacılar

Cevapları yakında atv ekranlarında hep birlikte göreceğiz.

İşte Milyoner'e damga vuran yarışmacılar
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