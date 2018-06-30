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İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)

sektöründe bazı oyuncular var ki dev bütçeli yapımların vazgeçilmezleri onlar. Ancak yüksek bütçeli yapımlar her zaman gişede başarılı olamıyorlar. Peki tarihin en çok kazandıran oyuncuları hangileri? İşte ABD gişe rakamlarına göre en çok kazandıran oyuncuların listesi.

Giriş Tarihi: 30.06.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 18:42
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İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)

50. Simon Pegg

Kariyeri boyunca: 2,756,936,683 dolar

Ortalama kazanç: 125,315,304 dolar

Rekor: Star Wars: The Force Awakens (2015), 936,662,225 dolar

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İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
49. Lupita Nyong'o

Kariyeri boyunca: 2,778,306,905 dolar

Ortalama kazanç: 396,900,986 dolar

Rekor ücret: Star Wars: The Force Awakens (2015), 936,662,225 dolar
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İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
48. Mark Hamill

Kariyeri boyunca: 2,797,112,82 dolar

Ortalama kazanç: 215,162,525 dolar

Rekor ücret: Star Wars: The Force Awakens (2015), 936,662,225 dolar
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İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
47. Elizabeth Banks

Kariyeri boyunca: 2,811,661,719 dolar

Ortalama kazanç: 78,101,714 dolar

Rekor ücret: The Hunger Games: Catching Fire (2013), 424,668,047 dolar
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İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
46. Forest Whitaker

Kariyeri boyunca: 2,812,666,431 dolar

Ortalama kazanç: 50,226,186 dolar

Rekor ücret: Black Panther (2018), 561,697,180 dolar
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İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
45. Ben Stiller

Kariyeri boyunca: 2,829,141,133 dolar

Ortalama kazanç: 74,451,082 dolar

Rekor ücret: Meet the Fockers (2004), 279,261,160 dolar
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İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)
44. Carrie Fisher

Kariyeri boyunca: 2,878,678,658 dolar

Ortalama kazanç: 159,926,592 dolar

Rekor ücret: Star Wars: The Force Awakens (2015), 936,662,225 dolar
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