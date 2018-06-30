İşte tarihin en çok kazandıran oyuncuları (Gişe rakamların göre)

Sinema sektöründe bazı oyuncular var ki dev bütçeli yapımların vazgeçilmezleri onlar. Ancak yüksek bütçeli yapımlar her zaman gişede başarılı olamıyorlar. Peki tarihin en çok kazandıran oyuncuları hangileri? İşte ABD gişe rakamlarına göre en çok kazandıran oyuncuların listesi.

Giriş Tarihi: 30.06.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 18:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





