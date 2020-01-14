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  • Joker kullanmadı, pişman oldu! Kim Milyoner Olmak İster 858. bölüm soru ve cevapları

Joker kullanmadı, pişman oldu! Kim Olmak İster 858. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster, 858. bölümüyle ekranlara geldi. 'nun sunumuyla Atv ekranlarda izleyiciyle buluşan son bölümüyle yine çok konuşuldu. Yarışmacıların bazı kolay sorularda zorlanması, bazı zor soruları ise kolayca bilmesi ekranları başındaki milyonlara yine keyif ve heyecan dolu anlar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan tüm soru ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 00:28
Joker kullanmadı, pişman oldu! Kim Milyoner Olmak İster 858. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster, 858. bölümüyle ekranlara geldi.

Joker kullanmadı, pişman oldu! Kim Milyoner Olmak İster 858. bölüm soru ve cevapları

'nun sunumuyla Atv ekranlarda izleyiciyle buluşan Kim Olmak İster son bölümüyle yine çok konuşuldu.

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Joker kullanmadı, pişman oldu! Kim Milyoner Olmak İster 858. bölüm soru ve cevapları

Yarışmacıların bazı kolay sorularda zorlanması, bazı zor soruları ise kolayca bilmesi ekranları başındaki milyonlara yine keyif ve heyecan dolu anlar yaşattı.

Joker kullanmadı, pişman oldu! Kim Milyoner Olmak İster 858. bölüm soru ve cevapları

İşte Kim Olmak İster yeni bölümde sorulan tüm soru ve cevaplar...

Joker kullanmadı, pişman oldu! Kim Milyoner Olmak İster 858. bölüm soru ve cevapları
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Joker kullanmadı, pişman oldu! Kim Milyoner Olmak İster 858. bölüm soru ve cevapları
Joker kullanmadı, pişman oldu! Kim Milyoner Olmak İster 858. bölüm soru ve cevapları
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