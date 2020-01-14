Joker kullanmadı, pişman oldu! Kim Milyoner Olmak İster 858. bölüm soru ve cevapları
Joker kullanmadı, pişman oldu! Kim Milyoner Olmak İster 858. bölüm soru ve cevapları
Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 858. bölümüyle ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv ekranlarda izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine çok konuşuldu. Yarışmacıların bazı kolay sorularda zorlanması, bazı zor soruları ise kolayca bilmesi ekranları başındaki milyonlara yine keyif ve heyecan dolu anlar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan tüm soru ve cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.01.2020
00:27
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
00:28
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