Kaan Murat Yanık: "Paspal pijamalar içinde günde 12 saat çalıştım"

- 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde böyle bir ortam yoktu. Kitap endüstrisi yine vardı ama kıskaçları bu kadar uzun ve güçlü değildi. Her şey nasıl endüstriye dönüştüyse, kitap sektörü de dönüştü. İnsanlara tılsımlı kitaplar satanlar oluyor, dini istismar eden kitaplar ortaya çıkıyor. Avrupa ve Amerika'da da bunun örnekleri var. Ama oralarda bu herkesi kuşatmıyor da, kafam dağılsın diye okuyan, edebiyat okuru olmayan kitleyi sarıyor. Onlar take away kahve gibi, fast food gibi bakıyor okuma olayına. Ama bunun dışında geniş bir entelektüel kitle de var ve onları kuşatan kitaplar farklı. Ama ülkemizde kitap endüstrisi herkesi kuşatmaya çalışıyor. Yeni kitap okumaya başlayan ama iyi kitap okumak isteyen insanlar ilk başlarda bu endüstrinin dayatmasıyla kötü kitaplara maruz kalıyor. Sonra yolunu bulabiliyor.

- Yazar ve ideoloji konusuna nasıl bakıyorsunuz?

- İdeolojik ayrımlara inanmıyorum. Dünya görüşü olarak da ideolojiler ve bu tür meselelerin romandan beri olması gerektiğini düşünüyorum. İdeolojilerin romanda yeri var elbette, romanda komünizm tartışabilirsin, liberalizm tartışabilirsin. Ama bunlar gündelik siyasete alet edilmemeli.

Simit de sattım dilenci kılığına da girdim

- Kitaplarınızı yazma aşamasında, kılık değiştirip araştırma yaptığınızı okudum... Neler yapıyorsunuz?

- Çarşaf giyip İstanbul sokaklarını gezdiğimi açıklamış ve değişik tepkiler almıştım bir dönem... Ama hoşuma gidiyor böyle şeyler yapmak. Edebiyat zaten bir oyun, kurmaca zaten bir oyun. O oyunun yazarı olmaktan daha fazlasına ihtiyaç duyuyorum, bizatihi karakter olmak gibi. Karakter olarak romanlarımda sakallı olarak geçerim zaten. Uzakların Şarkısı romanım için bir simitçinin yanında epey vakit geçirdim, simit sattım da. Dilenci kılığına girdiğim de oldu.