Kaan Murat Yanık: "Paspal pijamalar içinde günde 12 saat çalıştım"

- Genç yazar tanımlamasından rahatsız oluyor musunuz?

- Genç yazar tanımlaması zaman zaman rahatsız edici olabiliyor. 32 yaşımdayım. 23 yaşında kimsenin tanımadığı bir yazar olmanın ayrı bir tadı vardı elbette. Ama şimdi üçüncü romanımı yayımladım, hâlâ genç yazar olarak anılıyorum. Türkiye'de genç yazar sınırı sanırım 50! Sadece bu genç yazar tanımı kitabın önüne geçtiği için rahatsız oluyorum. "Ne yaşamıştır ki, ne yazmıştır" klişesini kırmak için de genç takısının atılması gerekiyor belki. Sadece kendim için konuşmuyorum, 20'lerinde, 30'larında yazmaya başlamış herkes için söylüyorum bunu.

- 23 yaşında kimsenin tanımadığı bir yazar olmanın nasıl bir tadı vardı? Tanınmamak daha mı keyifli bir yazar için?

- Her yazar kitaplarının çok okunmasını ister. Bunun aksini iddia eden çok da doğru söylemiyordur. Okurların yaptığı yorumları kalbim güp güp atarak, heyecanla incelerim. Kitapları çok okunan bir yazar olmak kesinlikle isterim. Ama ismin ve görüntünün kitapların önüne geçmesinin bir romancının çok isteyeceği bir şey olmadığının da altını çizmek gerekiyor.

- Yazı dünyasında çok fazla kirlenme var, 10 günde kitap yazanların kitapları en çok satanlarda yer alırken, buna aylarını harcayan kişilerin bu karmaşadan sıyrılması çok zor değil mi?

- Çok zor. Dünyasızlar'ı iki buçuk yılda yazdım. Bir oda düşünün; güneş alan, fakat panjurları kapalı bir yer. Oraya kapanıp günde 12 saat çalıştım. Berbat paspal pijamalar içinde, kilo alarak... Strese, aslında bağışıklık sistemimin düşmesine bağlı beş altı hastalık atlattım. Boynumda lenf lobları şişti, vücudumda kist çıktı. Çünkü o romanın dünyasındaydım ve orada iki buçuk yıl yaşadım. Dışarı çıksaydım, 2019 yılı İstanbul'u bile bana fazla gelirdi. İki buçuk yılımı her şeyden feragat ederek bu romana haslettim. Sonrasında 15-20 günde üretilmiş bir kitabın, kitap bile demeyelim; kağıt yığınının, rafları çekirge sürüsü gibi işgal etmesi, yarattığı esere emek veren herkes için çok üzücü bir şey. Tabii bunda sosyal medyanın da payı var. Ama ilginçtir ki, niteliksiz kitapları öne çıkaran şey sosyal medya ama nitelikli olanları öne çıkaran da yine sosyal medya. İyi kitaba bir kez ulaşan birinin, kötü kitap okuması mümkün değil.