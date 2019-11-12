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  • Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru... Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm soru ve cevapları

'nu gülümseten soru... 843. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması bu akşam 843. bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı. 'nun sunuculuğunu yaptı program her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ekran başındakileri hem eğlendiren hem de ilginç ve yeni bilgiler öğreten Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanan bölümüyle de sosyal medyada oldukça konuşuldu. Yarışmada sorulan Yusuf Miroğlu sorusu ise sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu oldukça gülümsetti. İşte 843. bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in tüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 09:24
Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru... Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması bu akşam 843. bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru... Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm soru ve cevapları

'nun sunuculuğunu yaptı program her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

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Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru... Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm soru ve cevapları

Ekran başındakileri hem eğlendiren hem de ilginç ve yeni bilgiler öğreten bu akşam yayınlanan bölümüyle de sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru... Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm soru ve cevapları

Yarışmada sorulan Yusuf Miroğlu sorusu ise sunucu 'nu oldukça gülümsetti.

Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru... Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm soru ve cevapları

İşte 843. bölümüyle ekranlara gelen 'in tüm soru ve cevapları...

Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru... Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm soru ve cevapları
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Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru... Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm soru ve cevapları
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