Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru... Kim Milyoner Olmak İster 843. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 843. bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptı program her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ekran başındakileri hem eğlendiren hem de ilginç ve yeni bilgiler öğreten Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanan bölümüyle de sosyal medyada oldukça konuşuldu. Yarışmada sorulan Yusuf Miroğlu sorusu ise sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu oldukça gülümsetti. İşte 843. bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in tüm soru ve cevapları...
Giriş Tarihi: 12.11.2019
00:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
09:24
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