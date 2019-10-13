Kim Milyoner Olmak İster 836. son bölüm soru ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster 836. son bölüm soru ve cevapları
Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Arda Ayten'in 1 Milyon TL.'yi kazanmasından sonra yarışmanın yeni bölümü yine izleyiciler arasında heyecan yarattı. Birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla yeni bölüm yine çok konuşuldu. Gecenin en çok konuşulan yarışmacısı ise verdiği cevaplardan çok yaptığı dans ve mimiklerle Eyüp Özsüer oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster son bölüm tüm soru ve cevapları.
Giriş Tarihi: 13.10.2019
01:29
Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
01:31
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ