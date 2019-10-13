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Kim Olmak İster 836. son bölüm soru ve cevapları

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Olmak İster sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Arda Ayten'in 1 Milyon TL.'yi kazanmasından sonra yarışmanın yeni bölümü yine izleyiciler arasında heyecan yarattı. Birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla yine çok konuşuldu. Gecenin en çok konuşulan yarışmacısı ise verdiği cevaplardan çok yaptığı dans ve mimiklerle Eyüp Özsüer oldu. İşte son bölüm tüm soru ve cevapları.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 01:31
Kim Milyoner Olmak İster 836. son bölüm soru ve cevapları

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Olmak İster sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster 836. son bölüm soru ve cevapları

Arda Ayten'in 1 Milyon TL.'yi kazanmasından sonra yarışmanın yeni bölümü yine izleyiciler arasında heyecan yarattı.

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Kim Milyoner Olmak İster 836. son bölüm soru ve cevapları

Birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla yine çok konuşuldu.

Kim Milyoner Olmak İster 836. son bölüm soru ve cevapları

Gecenin en çok konuşulan yarışmacısı ise verdiği cevaplardan çok yaptığı dans ve mimiklerle Eyüp Özsüer oldu.

Kim Milyoner Olmak İster 836. son bölüm soru ve cevapları

İşte Kim Olmak İster son bölüm tüm soru ve cevapları.

Kim Milyoner Olmak İster 836. son bölüm soru ve cevapları
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Kim Milyoner Olmak İster 836. son bölüm soru ve cevapları
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