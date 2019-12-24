Meğer doğru yazılışı... Kim Milyoner Olmak İster 854. bölüm soru ve cevapları
Meğer doğru yazılışı... Kim Milyoner Olmak İster 854. bölüm soru ve cevapları
Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 854. Bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma, bu akşam da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 854. Bölüm soru ve cevaplarını sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.12.2019
01:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
01:28
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